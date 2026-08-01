Владимир Дантес объявил о "Паузе": что на самом деле стоит за загадочным заявлением

Владимир Дантес, похоже, решил, что одной музыкальной карьеры недостаточно. Артист анонсировал свой первый полнометражный фильм "Пауза", в котором выступил в качестве сопродюсера и соавтора.

По информации 24 Канала, фильм снимает украинская креативная студия Piece of Studio, основанная Владимиром Дантесом, Юрой Карагодиным и Евгением Журавлевым.

Авторы описывают "Паузу" как честную драмедию об отношениях, взрослении и изменениях, которые неизбежно приходят вместе с реальной жизнью. Обещают много личных историй, знакомых ситуаций и размышлений, которые, по их словам, точно оценят поклонники Threads.

Соавтором идеи и одним из сценаристов стал Фима Константиновский. Режиссером выступит Ярослав Лодыгин, оператором – Михаил Любарский, а художником-постановщиком – Владлен Одуденко.



Новый фильм Дантеса "Паузы" / Фото Piece of Studio



В центре сюжета – пара, которая после пяти лет отношений решает взять паузу. Герои договариваются встречаться раз в месяц, но время и расстояние постепенно меняют не только их отношения, но и их самих. Поэтому главный вопрос картины довольно жизненный: пауза – это шанс все спасти или лишь вежливая форма поставить точку?

Сам Дантес говорит, что это кино не об идеальных людях, а о тех, кто откладывает сложные разговоры, ошибается и взрослеет уже в процессе. По его словам, история родилась из личного опыта команды.

Премьера "Паузы" запланирована на 1 апреля 2027 года. Тогда и станет ясно, перерастет ли эта пауза в новое начало для героев – и станет ли она удачным дебютом Дантеса в большом кино.

Тем временем украинский кинематограф готовит еще одну долгожданную премьеру. Уже вскоре в прокат выйдет фильм "Поезд „Червона Рута“", который уже привлек внимание киноманов.