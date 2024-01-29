Теряем цвет нации: на фронте погиб актер драмтеатра Владимир Фединчук

В бою с российскими оккупантами погиб Владимир Фединчук. Он был актером в Ровенском музыкально-драматичном театре.

Герой погиб в Донецкой области. Защитнику навсегда останется 31 год.

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Был чрезвычайно талантлив и амбициозен

Владимир Фединчук погиб 22 января в боях под Михайловкой в Донецкой области.

Известно, что Герой с 2011 года работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. В 2012 году он окончил Теребовлянское высшее училище культуры, в 2015 – Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство".

С 2016 года актер работал в Ровенском музыкально-драматическом театре. Как добавил городской голова Ровно Александр Третьяк, Владимир Фединчук сыграл в таких спектаклях, как:

"Зернохранилище" – Воробей;

"Энеида" – Эней;

"Скрудж. Рождественская история".



В бою погиб актер Владимир Фединчук / Фото из фейсбука

Россия продолжает убивать лучших – тех, кто создает и развивает нашу культуру. Выражаем соболезнования близким и коллегам Владимира. Его гибель – невосполнимая потеря для нашей страны.,

– выразили соболезнования в Минкульте.

Заслуженный деятель искусств, хореограф Мирослава Воротняк добавила, что Владимир также был участником народного ансамбля танца "Сварга". Она подчеркнула, что Герой был чрезвычайно талантлив.

"Чрезвычайно талантлив, жизнерадостный, амбициозный и доброй души человек, воин… Нельзя залечить боль и горечь от потери. Так пусть добрый, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его", – выразила соболезнование заслуженный деятель искусств.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память.