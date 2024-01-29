Герой загинув у Донецькій області. Захиснику назавжди залишиться 31 рік.

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Був надзвичайно талановитим та амбітним

Володимир Федінчук загинув 22 січня у боях під Михайлівкою в Донецькій області.

Відомо, що Герой з 2011 року працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У 2012 році він закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 – Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво".

Від 2016 року актор працював у Рівненському музично-драматичному театрі. Як додав міський голова Рівного Олександр Третяк, Володимир Федінчук зіграв у таких виставах, як:

"Зерносховище" – Горобець;

"Енеїда" – Еней;

"Скрудж. Різдвяна історія".



У бою загинув актор Володимир Федінчук / Фото з фейсбука

Росія продовжує вбивати кращих – тих, хто створює і розвиває нашу культуру. Висловлюємо співчуття близьким та колегам Володимира. Його загибель — непоправна втрата для нашої країни,

– висловили співчуття у Мінкульті.

Заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк додала, що Володимир також був учасником народного ансамблю танцю "Сварга". Вона наголосила, що Герой був надзвичайно талановитий.

"Надзвичайно талановитий, життєрадісний, амбітний та доброї душі людина, воїн… Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його", – висловила співчуття заслужена діячка мистецтв.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять.