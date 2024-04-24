Кается, что снимался в русскоязычных лентах: где сейчас актер Владимир Гладкий

Владимир Гладкий – узнаваемый украинский актер. Хоть он и сыграл в немалом количестве кинопроектов, но на самом деле особую популярность он получил после участия в сериале "Участковый с ДВРЗ".

Кино 24 расскажет, где сейчас актер. В материале вы также узнаете, за что стыдно Владимиру Гладкому и как он сам изменился за эти 2 года полномасштабной войны.

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Где сейчас Владимир Гладкий

Жестокая война застала актера дома. Он рассказывал, что сам вывозил людей из Киева в направлении западной границы. Актер также пошел в военкомат и просился в Тероборону, но его не взяли.

Чтобы помочь своей стране в борьбе с врагом, актер искал максимальные пути, чтобы быть полезным.

Он даже возил японских и британских журналистов в города после деоккупации – Ирпень, Бучу. Впоследствии Владимир пришел к выводу, что свою злость к российским оккупантам он может также сублимировать в какое-то творчество.

Так у него появилась идея создания спектакля, который бы, по словам Гладкого, максимально унижал россиян. "И это обязательно должна была быть комедия, потому что драм в нашей жизни и так хватает. Мы с Игорем Билицом создали спектакль "До свидания, раша", но мы все ее называем "Па, раша"", – заявлял актер.

С начала большой войны, парень распространял сборы в поддержку наших Вооруженных Сил. В частности, в июле 2023 года Владимир поделился с подписчиками в своем инстаграме поездкой в Херсонскую область, куда завозил со своими коллегами актерами гуманитарную помощь. Сейчас он продолжает активно распространять сборы для Сил обороны.

Актер во время войны также снялся в фильме, премьера которого состоится 25 апреля в кинотеатрах Украины, "Крашанка".

Раскаяние, за то, что снимался в русскоязычных лентах

Для актера сериал "Участковый с ДВРЗ" действительно стал выдающимся, однако был еще один проект, который актер и вспоминать не хочет. Потому что, как отметил сам актер, это позорная часть его биографии. Речь идет о сериале "Ничто не случается дважды".

Каюсь, что я, как и другие украинские актеры, снимался в русскоязычных лентах, это было неправильно. Но тогда была такая ситуация. Это была гибридная война и гибридная оккупация. Никто не понимал, что происходит и как надо реагировать,

– заявил Владимир Гладкий в интервью Коротко о.

Актер четко заявляет, что за участие в съемках российских и русскоязычных кинопроектов ему стыдно. Более того, он говорит, что понимает, что хоть и непреднамеренно, но все равно был "оружием" в руках российской пропаганды.

Говоря о том самом сериале, в котором участвовала половина украинских актеров, а вторая половина – российских, он снимался уже после событий 2014 года, после того, как Россия начала войну против Украины. "Почему я согласился в нем сниматься? Потому что я для себя решил, что буду сниматься в русскоязычных сериалах, в которых ничего плохого не говорят об Украине, где нет откровенной российской пропаганды, а весь сюжет основывается на каких-то человеческих отношениях, на любви главных героев и так далее. Но при этом десять процентов от суммы гонорара обязательно буду отправлять на нужды наших защитников. То есть на то время, до полномасштабного российского вторжения, у меня была такая позиция. Однако я не учитывал, как и большинство других украинских актеров, тот момент, что и подобные сериалы также могут использовать против Украины", – поделился актер в интервью детектор медиа.

Как изменился актер за годы полномасштабной войны

По его словам, к нему пришло понимание, что он не знает, что будет завтра. "Возможно, не будет театров, не будет света, тепла... Надо ко всему быть готовым. Ты живешь в непонимании, что дальше", – поделился мыслями Владимир Гладкий.

Ты начинаешь понимать ценность жизни здесь и сейчас, не оглядываясь назад и не думая о будущем. Сейчас надо фигачить и помогать. И, конечно, верить. Потому что без веры ничего не будет. Без веры мы просто погибнем, не начав бой,

– подчеркнул актер.