Кіно 24 розповість, де зараз актор. В матеріалі ви також дізнаєтеся, за що соромно Володимиру Гладкому та як він сам змінився за ці 2 роки повномасштабної війни.

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Де зараз Володимир Гладкий

Жорстока війна застала актора вдома. Він розповідав, що сам вивозив людей з Києва у напрямку західно­го кордону. Актор також пішов у військкомат та просився у Тероборону, але його не взяли.

Аби допомогти своїй країні в боротьбі з ворогом, актор шукав максимальні шляхи, аби бути корисним.

Він навіть возив япон­ських і британських журна­лістів у міста після деокупації – Ірпінь, Бучу. Згодом Володимир дійшов висновку, що свою злість до російських окупантів він може також сублімувати в якусь твор­чість.

Так у нього з’явилася ідея створення вистави, яка б, за словами Гладкого, мак­симально принижувала росіян. "І це обов'язково мала бути ко­медія, бо драм у нашому житті і так вистачає. Ми з Ігорем Біли­цем створили виставу "До по­бачення, раша", але ми всі її називаємо "Па, раша"", – зазначав актор.

Від початку великої війни, хлопець поширював збори в підтримку наших Збройних Сил. Зокрема, в липні 2023 року Володимир поділився з підписниками в своєму інстаграмі поїздкою в Херсонську область, куди завозив зі своїми колегами акторами гуманітарну допомогу. Зараз він продовжує активно поширювати збори для Сил оборони.

Актор під час війни також знявся у фільмі, прем'єра якого відбудеться 25 квітня в кінотеатрах України, "Крашанка".

Каяття, за те, що знімався в російськомовних стрічках

Для актора серіал "Дільничий із ДВРЗ" і справді став визначним, однак був ще один проєкт, який актор і згадувати не хоче. Бо, як зазначив сам актор, це ганебна частина його біографії. Йдеться про серіал "Ніщо не трапляється двічі".

Каюся, що я, як і інші українські актори, знімався в російськомовних стрічках, це було неправильно. Але тоді була така ситуація. Це була гібридна війна і гібридна окупація. Ніхто не розумів, що відбувається і як треба реагувати,

– заявив Володимир Гладкий в інтерв'ю Коротко про.

Актор чітко заявляє, що за участь у зйомках російських і російськомовних кінопроєктів йому соромно. Ба більше, він каже, що розуміє, що хоч і ненавмисно, але все одно був "зброєю" в руках російської пропаганди.

Говорячи про той самий серіал, в якому брала участь половина українських акторів, а друга половина – російських, він знімався вже після подій 2014 року, після того, як Росія почала війну проти України. "Чому я погодився у ньому зніматися? Бо я для себе вирішив, що буду зніматись у російськомовних серіалах, в яких нічого поганого не кажуть про Україну, де немає відвертої російської пропаганди, а весь сюжет ґрунтується на якихось людських відносинах, на коханні головних героїв і таке інше. Але при цьому десять відсотків від суми гонорару обов’язково буду відправляти на потреби наших захисників. Тобто на той час, до повномасштабного російського вторгнення, у мене була така позиція. Проте я не враховував, як і більшість інших українських акторів, той момент, що і подібні серіали також можуть використовувати проти України", – поділився актор в інтерв'ю детектор медіа.

Як змінився актор за роки повномасштабної війни

За його словами, до нього прийшло розуміння, що він не знає, що буде завтра. "Можливо, не буде театрів, не буде світла, тепла… Треба до всього бути готовим. Ти живеш у нерозумінні, що далі", – поділився думками Володимир Гладкий.

Ти починаєш розуміти цінність життя тут і зараз, не озираючись назад і не думаючи про майбутнє. Зараз треба фігачити і допомагати. І, звичайно, вірити. Бо без віри нічого не буде. Без віри ми просто загинемо, не починавши бій,

– наголосив актор.