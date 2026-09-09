Известный театральный и киноактер Владимир Гладкий в интервью OBOZ.UA развеял распространенные мифы о больших доходах артистов и раскрыл размер своей ежемесячной зарплаты в одесском театре.

Сколько зарабатывают украинские актеры

По словам актера, представления людей о беззаботном богатстве звезд экрана нередко приводят к забавным ситуациям в повседневной жизни. Однажды обычная покупательница в супермаркете искренне удивилась, увидев его у полок с продуктами. Артист подчеркивает, что украинские реалии существенно отличаются от голливудских, а доходы бывают очень нестабильными.

Профессия на самом деле довольно нестабильна. Я иногда шучу, что это нищенская профессия,

– признался Владимир Гладкий.

Артист отметил, что кинобизнес имеет выраженный сезонный характер, и заработки здесь не бывают гарантированными. В частности, можно хорошо заработать во время насыщенного съемочного лета, а уже зимой, когда проектов становится значительно меньше, остаться практически без денег.

Если у человека нет финансовой подушки или он не научился грамотно распоряжаться средствами, то вполне реально оказаться в ситуации, когда в кармане остается всего пятьсот гривен. Съемки обеспечивают достойный доход только при условии непрерывной занятости, но никто из артистов не уверен в завтрашнем дне и не знает, когда именно поступит следующее предложение.

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Определенной опорой и источником творческого вдохновения для артиста остается театральная сцена. Владимир Гладкий работает в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василия Василька, однако и там финансовые условия довольно скромные.

По его словам, месячная зарплата на этой должности составляет всего 15 тысяч гривен. В то же время актер подчеркнул, что держится за театр вовсе не ради заработка, а прежде всего из-за искренней любви к живому искусству и глубокого интереса к процессу.

Кстати, звезда сериала "Когда ты выйдешь замуж" Павел Текучев также признался, что украинские актеры не зарабатывают баснословных гонораров.