Звезда "Последнего москаля" рассказал, как дважды получал повестку: "Эти карусели продолжались месяц"

Украинский актер театра и кино Владимир Николаенко получил известность благодаря ролям в сериалах "Последний москаль" и "Большие вуйки". Сейчас ему 54 года, однако артист уже дважды получал повестку.

Владимир рассказал, что было требование от директора театра, чтобы актеры оформили документы в ТЦК. Николаенко поделился подробностями о призыве в ряды ВСУ в интервью сайту OBOZ.UA.

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Владимир Николаенко рассказал, как дважды получал повестку

54-летний Владимир Николаенко прошел необходимую врачебную комиссию, которая подтвердила его способность к службе. Актер рассказал, что ему вручили повестку с отсрочкой на три дня, чтобы он мог попрощаться с родными перед отправлением на службу. После этого его назначили в Черниговский регион, где он должен был проходить дальнейшую подготовку или выполнять военные обязанности.

Помню, выстроили среди леса всех новоприбывших, приехали ребята из части. Спрашивают: "Сколько лет?" Кто-то отвечает: "40". Говорят: отходите влево. Меня спрашивают, отвечаю: "54". Машут рукой – вправо. И со мной там оказались еще несколько товарищей моего возраста,

– рассказал Владимир.

Мужчин вернули обратно в Киев. Впрочем, в ТЦК они получили еще одну повестку.

"В ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас в эту часть, значит, пойдете в другую. Вот вам еще одна повестка". Но и там меня не взяли. Эти карусели продолжались месяц, морально было тяжело", – рассказал Николаенко.

Владимир Николаенко также подчеркнул, что тяжелее всего во время этого непростого периода переживала его жена. В то время их общий сын уже служил в Вооруженных Силах. Однако актер отметил, что у него не возникало мыслей о побеге или отказе от военной службы. Он осознавал свою ответственность и готовность служить.

Сейчас Владимир получил бронь, что позволило ему продолжить свою актерскую карьеру.