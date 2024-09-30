Володимир розповів, що була вимога від директора театру, аби актори оформили документи в ТЦК. Ніколаєнко поділився подробицями про призов до лав ЗСУ в інтерв'ю сайту OBOZ.UA.

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Володимир Ніколаєнко розповів, як двічі отримував повістку

54-річний Володимир Ніколаєнко пройшов необхідну лікарську комісію, яка підтвердила його здатність до служби. Актор розповів, що йому вручили повістку з відстрочкою на три дні, щоб він міг попрощатися з рідними перед відправленням на службу. Після цього його призначили до Чернігівського регіону, де він мав проходити подальшу підготовку або виконувати військові обов'язки.

Пам'ятаю, вишикували серед лісу всіх новоприбульців, приїхали хлопці з частини. Запитують: "Скільки років?" Хтось відповідає: "40". Кажуть: відходьте вліво. Мене запитують, відповідаю: "54". Махають рукою – вправо. І зі мною там опинилися ще кілька товаришів мого віку,

– розповів Володимир.

Чоловіків повернули назад до Києва. Утім у ТЦК вони отримали ще одну повістку.

"У ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас до цієї частини, отже, підете в іншу. Ось вам ще одна повістка". Але і там мене не взяли. Ці каруселі тривали місяць, морально було важко", – розповів Ніколаєнко.

Володимир Ніколаєнко також підкреслив, що найважче під час цього непростого періоду переживала його дружина. У той час їхній спільний син вже служив у Збройних Силах. Проте актор зазначив, що у нього не виникало думок про втечу або відмову від військової служби. Він усвідомлював свою відповідальність і готовність служити.

Зараз Володимир отримав бронь, що дозволило йому продовжити свою акторську кар'єру.