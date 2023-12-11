Владимир Николаенко получил повестку в 54 года: актер уже пошел воевать

Артист Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Владимир Николаенко сейчас сменил сцену на окопы и отправился на фронт для борьбы с российскими захватчиками. Народного артиста Украины призвали в Вооруженные Силы в возрасте 54 года.

Об этом рассказал коллега актера Богдан Бенюк. Он отметил, что когда они вместе работали, а теперь Владимир Николаенко стал воином, защищая Украину на передовой.

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Богдан Бенюк рассказал о том, что Николаенка призвали на фронт

Артист рассказал, что раньше они часто работали вместе, а теперь Владимир Николаенко встал на защиту Украины.

Сейчас ушли и народные артисты воевать. Вот буквально Владимир Николаенко из одной гримёрки пошел воевать. В 54 года его призвали,

– поделился Бенюк.

При этом он сказал, что пытается поддерживать коллегу настолько, насколько в состоянии. В частности, речь идет также о финансовой поддержке, которая сегодня крайне необходима нашим бойцам.

Конечно, стараемся поддерживать. Но то, что мы собираем, мы понимаем, что эта поддержка точечная идет, но все равно нужно это делать,

– прокомментировал Богдан Бенюк.

Интервью Богдана Бенюка: смотрите видео онлайн

Владимир Николаенко: что известно об актере

Владимир родился 10 октября 1969 в Киеве и завершил обучение в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. Карпенко-Карого в 1995 году. Уже после окончания учебы Сергей Данченко пригласил его в труппу театра имени Франко, где он начал свою актерскую карьеру.

В Украине Владимира Николаенка знают как известного участника многих фильмов и сериалов. Его актерское мастерство стало особым украшением комедийных сериалов, таких как "Последний москаль", "Большие Вуйки", "Сваты 2" и других.