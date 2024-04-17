Не считаю себя главным героем, – полицейский из "20 дней в Мариуполе" об оскароносной ленте

Владимир Никулин – полицейский, который помог журналистской группе Associated Press выехать из Мариуполя. Они познакомились возле роддома в Мариуполе. После этого Владимир постоянно сопровождал Чернова, Малолетку и Степаненко.

Полицейский откровенно поделился, что он думает о фильме “20 дней в Мариуполе”, который победил на Оскаре-2024 в номинации “Лучший полнометражный документальный фильм”. А также признался, что чувствовал во время просмотра ленты.

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Владимир Никулин признался, что думает о "20 дней в Мариуполе"

Полицейский говорит, хотя его и называют главным героем фильма, он себя таковым не считает. Мужчина признается, что для него основную роль играют сами журналисты, которые работали в оккупированном Мариуполе, а он лишь был рядом и попал в кадр.

Я не считаю себя главным героем, это во-первых. Там много других героев. Главные герои – это сами журналисты. Так случилось, что я был рядом с ними и попал в кадр. Это уже другое дело,

– говорит Никулин.

Полную версию интервью с Владимиром Никулиным читайте по ссылке.

Также Владимир говорит, не имел возможности наблюдать за процессом монтажа, поскольку был занят своей службой. Однако он видел конечный результат "20 дней в Мариуполе" и откровенно признался, что режиссеру удалось снова погрузить его в то состояние, которое он переживал, находясь в осаде.

Если двумя словами описать, то это погружает в то состояние, которое было в Мариуполе. Хотя для каждого человека это состояние было разным. Для нашего солдата и для нашего полицейского это состояние отличалось от состояния гражданских. Потому что мы не сидели на месте, а помогали нашим людям, нашим военным. Делали много дел,

– вспоминает Владимир.

Кроме того, Никулин говорит, что ленту просматривать очень сложно. Однако это важно, чтобы знать и помнить действительность, которую сегодня переживает украинский народ и, в частности, мариупольцы.

"20 дней в Мариуполе": о чем фильм

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил главную награду в мире кино – премию Оскар. Режиссером этой ленты является Мстислав Чернов, а соавторами – фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Эта лента стала третьим украинским фильмом, получившим номинацию на Оскар, и первым, который выиграл золотую статуэтку.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Чернов с коллегами были последними журналистами, оставшимися в Мариуполе в начале полномасштабной войны, и зафиксировали события, происходившие в этом приазовском городе в течение первых трех недель полномасштабного вторжения России.