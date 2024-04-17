Поліцейський відверто поділився, що він думає про фільм "20 днів у Маріуполі", який переміг на Оскарі-2024 у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". А також зізнався, що відчував під час перегляду стрічки.

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Володимир Нікулін зізнався, що думає про "20 днів у Маріуполі"

Поліцейський каже, хоча його і називають головним героєм фільму, він себе таким не вважає. Чоловік зізнається, що для нього основну роль відіграють самі журналісти, які працювали в окупованому Маріуполі, а він лише був поряд і потрапив у кадр.

Я не вважаю себе головним героєм, це по-перше. Там багато інших героїв. Головні герої – це самі журналісти. Так трапилося, що я був поруч з ними й потрапив в кадр. Це вже інша річ,

– каже Нікулін.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Нікуліним читайте за посиланням.

Також Володимир каже, не мав змоги спостерігати за процесом монтажу, оскільки був зайнятий своєю службою. Однак він бачив кінцевий результат "20 днів у Маріуполі" і відверто зізнався, що режисеру вдалося знову занурити його у той стан, який він переживав, знаходячись в облозі.

Якщо двома словами описати, то це занурює в той стан, який був у Маріуполі. Хоча для кожної людини цей стан був різним. Для нашого солдата і для нашого поліцейського цей стан відрізнявся від стану цивільних. Тому що ми не сиділи на місці, а допомагали нашим людям, нашим військовим. Робили багато справ,

– пригадує Володимир.

Окрім того, Нікулін каже, що стрічку переглядати дуже складно. Однак це важливо, аби знати й пам'ятати дійсність, яку сьогодні переживає український народ і, зокрема, маріупольці.

"20 днів у Маріуполі": про що фільм

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав головну нагороду у світі кіно – премію Оскар. Режисером цієї стрічки є Мстислав Чернов, а співавторами – фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко.

Ця стрічка стала третім українським фільмом, що отримав номінацію на Оскар, і першим, який виграв золоту статуетку.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Чернов з колегами були останніми журналістами, що залишилися в Маріуполі на початку повномасштабної війни, і зафіксували події, що відбувалися в цьому приазовському місті протягом перших трьох тижнів повномасштабного вторгнення Росії.