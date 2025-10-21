Известный украинский актер-военный признался, по чему больше всего скучает в родном Мариуполе
- Актер Владимир Ращук, который защищает Украину на фронте, скучает по родному Мариуполю.
- Ращук признается, что больше всего скучает по морю.
Известный украинский актер Владимир Ращук, который сегодня защищает Украину на фронте, родом из Мариуполя. Именно там произошло его становление.
Об этом он рассказал в интервью для 24 Канала. В материале можно узнать, что сказал Ращук о Мариуполе и по чему скучает больше всего.
По чему скучает Владимир Ращук в Мариуполе?
Владимир Ращук рассказал, что скучает по Мариуполю, где родился и провел свою молодость – там были его первые поцелуи и первые драки.
Он отметил, что сейчас этого города уже нет, даже его дома, и нет возможности пройтись по улицам и вспомнить, как все было.
Очень скучаю по морю. Море – это моя самая большая любовь и самая большая боль,
– говорит актер-военный.
Кто такой Владимир Ращук?
- Владимир Ращук – это украинский актер и военный.
- Он родом из Мариуполя.
- Владимир Ращук женат на украинской актрисе Виктории Билан.
- У супругов есть двое детей – Екатерина и сыночек Ярема, который родился совсем недавно.
Владимир Ращук сыграл в таких украинских фильмах и сериалах: "Черный ворон", "Конотопская ведьма", "Родительское собрание", "Каховский объект", "Песики", "Пограничники" и других.