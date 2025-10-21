Известный украинский актер Владимир Ращук, который сегодня защищает Украину на фронте, родом из Мариуполя. Именно там произошло его становление.

Об этом он рассказал в интервью для 24 Канала. В материале можно узнать, что сказал Ращук о Мариуполе и по чему скучает больше всего.

По чему скучает Владимир Ращук в Мариуполе?

Владимир Ращук рассказал, что скучает по Мариуполю, где родился и провел свою молодость – там были его первые поцелуи и первые драки.

Он отметил, что сейчас этого города уже нет, даже его дома, и нет возможности пройтись по улицам и вспомнить, как все было.

Очень скучаю по морю. Море – это моя самая большая любовь и самая большая боль,

– говорит актер-военный.

Кто такой Владимир Ращук?