Відомий український актор Володимир Ращук, який сьогодні захищає Україну на фронті, родом із Маріуполя. Саме там відбулося його становлення.

Про це він розповів в інтерв'ю для 24 Каналу. У матеріалі можна дізнатися, що сказав Ращук про Маріуполь і за чим сумує найбільше.

За чим сумує Володимир Ращук у Маріуполі?

Володимир Ращук розповів, що сумує за Маріуполем, де народився і провів свою молодість – там були його перші поцілунки та перші бійки.

Він зазначив, що зараз цього міста вже немає, навіть його будинку, і немає можливості пройтися вулицями та згадати, як усе було.

Дуже сумую за морем. Море – це моя найбільша любов і найбільший біль,

– каже актор-військовий.

Хто такий Володимир Ращук?