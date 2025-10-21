Відомий український актор-військовий зізнався, за чим найбільше сумує в рідному Маріуполі
- Актор Володимир Ращук, який захищає Україну на фронті, сумує за рідним Маріуполем.
- Ращук зізнається, що найбільше сумує за морем.
Відомий український актор Володимир Ращук, який сьогодні захищає Україну на фронті, родом із Маріуполя. Саме там відбулося його становлення.
Про це він розповів в інтерв'ю для 24 Каналу. У матеріалі можна дізнатися, що сказав Ращук про Маріуполь і за чим сумує найбільше.
За чим сумує Володимир Ращук у Маріуполі?
Володимир Ращук розповів, що сумує за Маріуполем, де народився і провів свою молодість – там були його перші поцілунки та перші бійки.
Він зазначив, що зараз цього міста вже немає, навіть його будинку, і немає можливості пройтися вулицями та згадати, як усе було.
Дуже сумую за морем. Море – це моя найбільша любов і найбільший біль,
– каже актор-військовий.
Хто такий Володимир Ращук?
- Володимир Ращук – це український актор та військовий.
- Він родом із Маріуполя.
- Володимир Ращук одружений з українською акторкою Вікторією Білан.
- У подружжя є двоє діток – Катерина та синочок Ярема, який народився зовсім нещодавно.
Володимир Ращук зіграв в таких українських фільмах та серіалах: "Чорний ворон", "Конотопська відьма", "Батьківські збори", "Каховський об'єкт", "Песики", "Прикордонники" та інших.