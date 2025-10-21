Об этом он рассказал в интервью для 24 Канала. В материале можно узнать, что сказал Ращук о Мариуполе и по чему скучает больше всего.

По чему скучает Владимир Ращук в Мариуполе?

Владимир Ращук рассказал, что скучает по Мариуполю, где родился и провел свою молодость – там были его первые поцелуи и первые драки.

Он отметил, что сейчас этого города уже нет, даже его дома, и нет возможности пройтись по улицам и вспомнить, как все было.

Очень скучаю по морю. Море – это моя самая большая любовь и самая большая боль,
– говорит актер-военный.

Кто такой Владимир Ращук?

  • Владимир Ращук – это украинский актер и военный.
  • Он родом из Мариуполя.
  • Владимир Ращук женат на украинской актрисе Виктории Билан.
  • У супругов есть двое детей – Екатерина и сыночек Ярема, который родился совсем недавно.

  • Владимир Ращук сыграл в таких украинских фильмах и сериалах: "Черный ворон", "Конотопская ведьма", "Родительское собрание", "Каховский объект", "Песики", "Пограничники" и других.