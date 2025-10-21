Об этом он рассказал в интервью для 24 Канала. В материале можно узнать, что сказал Ращук о Мариуполе и по чему скучает больше всего.
По чему скучает Владимир Ращук в Мариуполе?
Владимир Ращук рассказал, что скучает по Мариуполю, где родился и провел свою молодость – там были его первые поцелуи и первые драки.
Он отметил, что сейчас этого города уже нет, даже его дома, и нет возможности пройтись по улицам и вспомнить, как все было.
Очень скучаю по морю. Море – это моя самая большая любовь и самая большая боль,
– говорит актер-военный.
Кто такой Владимир Ращук?
- Владимир Ращук – это украинский актер и военный.
- Он родом из Мариуполя.
- Владимир Ращук женат на украинской актрисе Виктории Билан.
- У супругов есть двое детей – Екатерина и сыночек Ярема, который родился совсем недавно.
Владимир Ращук сыграл в таких украинских фильмах и сериалах: "Черный ворон", "Конотопская ведьма", "Родительское собрание", "Каховский объект", "Песики", "Пограничники" и других.