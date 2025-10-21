Владимир Ращук – это украинский актер и военный, который с первых дней большой войны стал на защиту нашей страны. Он поделился тем, какую должность занимает в армии сегодня.

Об этом сообщил Ращук в интервью для 24 Канала. В материале узнаете больше о службе Владимира, а также его ранения.

Рекомендуем После 40 миллионов в прокате: самый кассовый украинский фильм получит продолжение

Кем служит украинский актер-военный Владимир Ращук?

Владимир Ращук стал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны. Он рассказал, что начинал службу с должности пехотинца. Тогда приходилось постоянно принимать удары и атаковать.

Позже Владимир стал командиром роты, а недавно его перевели в управление боем батальона. Сейчас его подразделение стоит на Покровском направлении, и когда происходит штурм, они планируют операции.

Самая большая проблема сейчас – думать, что война где-то там. Сил и средств у врага достаточно для того, чтобы в дальнейшем атаковать. Мы должны стоять сами за себя, потому что за нас никто не вступится,

– отмечает Владимир.

Кроме того, актер-военный откровенно рассказал о своих ранениях. Владимир признался, что получил пулевое ранение и шесть тяжелых контузий. После ранения Ращук лежал в госпитале, а теперь ему нужно проходить лечение раз в полгода, поскольку контузии повлияли на его общее состояние.

Кстати, недавно Владимир Ращук во второй раз стал отцом.

Что известно о Владимире Ращуке?