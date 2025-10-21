Володимир Ращук – це український актор та військовий, який з перших днів великої війни став на захист нашої країни. Він поділився тим, яку посаду займає у війську сьогодні.

Про це повідомив Ращук в інтерв'ю для 24 Каналу.

Ким служить український актор-військовий Володимир Ращук?

Володимир Ращук став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Він розповів, що починав службу з посади піхотинця. Тоді доводилось постійно приймати удари й атакувати.

Пізніше Володимир став командиром роти, а нещодавно його перевели в управління боєм батальйону. Наразі його підрозділ стоїть на Покровському напрямку, і коли відбувається штурм, вони планують операції.

Найбільше проблема зараз – думати, що війна десь там. Сил і засобів у ворога достатньо для того, щоб надалі атакувати. Ми мусимо стояти самі за себе, бо за нас ніхто не заступиться,

– наголошує Володимир.

Крім того, актор-військовий відверто розповів про свої поранення. Володимир зізнався, що отримав кульове поранення та шість важких контузій. Після поранення Ращук лежав у шпиталі, а тепер йому потрібно проходити лікування раз на пів року, оскільки контузії вплинули на його загальний стан.

До речі, нещодавно Володимир Ращук вдруге став батьком.

Що відомо про Володимира Ращука?