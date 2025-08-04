Владимир Ращук – украинский актер и военный, звезда многих фильмов. Его жена на днях сообщила, что пара снова станет родителями.

Кино 24 расскажет об одних из самых важных ролей в карьере Владимира Ращука. В этих лентах он максимально проявил свой актерский талант.

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"Пограничники"

События сериала начинаются с сентября 2021 года. Курсанты поступают в Национальную академию ГПСУ и знакомятся с наставником Иваном Криницким. Герой АТО чувствует, что полномасштабная война начнется скоро, поэтому передает свой опыт курсантам на полигоне. Из новичков юноши становятся настоящими воинами.

Владимир Ращук сыграл главную роль и воплотил на экране Ивана Криницкого – строгого, но справедливого преподавателя. Осенью 2025 года планируется выход 2 сезона сериала.

"Пограничники": смотрите анонс онлайн

"Позывной "Тамада"

Главный герой сериала Артем - ведущий праздников и душа компании. Но вдруг от него уходит невеста, а впоследствии мужчина теряет работу. Война становится для него переломным моментом – он понимает, что может построить себя заново. В части ему дают позывной "Тамада". Возможно, он не рожден быть героем, но должен им стать.

Владимир Ращук сыграл одну из ключевых ролей. Он признавался, что ему было трудно адаптироваться к гражданской жизни. Во время съемок он рефлекторно выстрелил во врага. Тогда режиссер приостановил съемки.

"Позывной "Тамада": смотрите анонс онлайн

"Черный ворон"

Фильм по одноименному роману Василия Шкляра рассказывает о малоизвестных событиях из украинской истории – борьбу повстанцев против оккупационной коммунистической власти в 1920-х годах в Холодном Яру. Главный герой "Черный ворон" – атаман, организующий борьбу.

Владимир Ращук сыграл Лариона Завгороднего, одного из атаманов Холодного Яра. Эта роль – одна из важных в карьере актера.

"Черный ворон": смотрите трейлер онлайн