Кіно 24 розповість про одні з найважливіших ролей у кар'єрі Володимира Ращука. У цих стрічках він максимально проявив свій акторський талант.

Зверніть увагу Відомий український актор-військовий скоро стане татом

"Прикордонники"

Події серіалу розпочинаються з вересня 2021 року. Курсанти вступають до Національної академії ДПСУ та знайомляться з наставником Іваном Криницьким. Герой АТО відчуває, що повномасштабна війна розпочнеться скоро, тому передає свій досвід курсантам на полігоні. З новачків юнаки стають справжніми воїнами.

Володимир Ращук зіграв головну роль та втілив на екрані Івана Криницького – суворого, але справедливого викладача. Восени 2025 року планується вихід 2 сезону серіалу.

"Прикордонники": дивіться анонс онлайн

"Позивний "Тамада"

Головний герой серіалу Артем - ведучий свят та душа компанії. Та раптом від нього йде наречена, а згодом чоловік втрачає роботу. Війна стає для нього переломним моментом – він розуміє, що може побудувати себе заново. У частині йому дають позивний "Тамада". Можливо, він не народжений бути героєм, але мусить ним стати.

Володимир Ращук зіграв одну з ключових ролей. Він зізнавався, що йому було важко адаптуватись до цивільного життя. Під час зйомок він рефлекторно вистрелив у ворога. Тоді режисер призупинив зйомки.

"Позивний "Тамада": дивіться анонс онлайн

"Чорний ворон"

Фільм за однойменним романом Василя Шкляра розповідає про маловідомі події з української історії – боротьбу повстанців проти окупаційної комуністичної влади у 1920-х роках у Холодному Ярі. Головний герой "Чорний ворон" – отаман, що організовує боротьбу.

Володимир Ращук зіграв Ларіона Завгороднього, одного з отаманів Холодного Яру. Ця роль – одна з важливих у кар'єрі актора.

"Чорний ворон": дивіться трейлер онлайн