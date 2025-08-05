Владимир Ращук – известная и яркая личность. Он успел реализоваться как актер, спортсмен и музыкант. Но с началом полномасштабного вторжения освоил еще одну профессию – военнослужащего.

Владимир Ращук родился в Мариуполе, в детстве занимался спортом. Также увлекается музыкой и игрой на музыкальных инструментах. Стал известным после роли в криминальном детективе "Отдел 44". В материале Кино 24 читайте о том, где актер сейчас.

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Где сейчас Владимир Ращук?

С начала полномасштабного вторжения Владимир Ращук служит в армии, в батальоне "Свобода" бригады наступления Национальной Гвардии Украины "Рубеж". Он является офицером управления.

Владимир Ращук участвовал в освобождении Киевской области, в боях на Бахмутском направлении и многих других горячих точках.

Война – это очень страшно. И сам факт того, что мы привыкаем к этому. Мы привыкаем к ужасу. А мир не должен так жить, потому что он гораздо интереснее и разнообразнее,

– делился актер и военный.

Владимир Ращук за более чем три года большой войны получил звание ветерана войны, также награжден Орденом "За мужество" III степени и нагрудным знаком "За доблестную службу".

Не отказывается от актерства

Владимир Ращук признавался, что обожает сниматься в кино. Поэтому не отказался от этой профессии. Он снялся в сериалах "Позывной "Тамада", "Пограничники", фильме "Конотопская ведьма", а также играет в театре.

Среди будущих лент с участием Владимира – фильм "Каховский объект", что станет первым украинским хоррором о зомби. Он признался, что загорелся этой картиной, когда увидел сценарий.

"По сюжету, украинские военные находят секретный бункер после подрыва Каховской ГЭС, где советские ученые когда-то проводили эксперименты над людьми, планируя в искусственных условиях вывести более мощных мужчин-солдат. И там оживают ужасы из прошлого, с которыми приходится бороться нашим героям. Я шучу, что у меня ничего не поменялось: на фронте убиваю зомби, и "на цивилке" – также", – рассказывал Ращук.

Личная жизнь

В тылу Владимира Ращука поддерживает жена Виктория и дочь Екатерина. На днях стало известно, что супруги станут родителями во второй раз – у них родится сын.