Володимир Ращук народився в Маріуполі, у дитинстві займався спортом. Також захоплюється музикою і грою на музичних інструментах. Став відомим після ролі в кримінальному детективі "Відділ 44". У матеріалі Кіно 24 читайте про те, де актор зараз.

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Де зараз Володимир Ращук?

Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Ращук служить у війську, у батальйоні "Свобода" бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж". Він є офіцером управління.

Володимир Ращук брав участь у звільненні Київської області, у боях на Бахмутському напрямку та багатьох інших гарячих точках.

Війна – це дуже страшно. І сам факт того, що ми звикаємо до цього. Ми звикаємо до жаху. А світ не має так жити, бо він набагато цікавіший і різноманітний,

– ділився актор та військовий.

Володимир Ращук за понад три роки великої війни здобув звання ветерана війни, також нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня і нагрудним знаком "За доблесну службу".

Не відмовляється від акторства

Володимир Ращук зізнавався, що обожнює зніматися в кіно. Тому не відмовився від цієї професії. Він знявся у серіалах "Позивний "Тамада", "Прикордонники", фільмі "Конотопська відьма", а також грає у театрі.

Серед майбутніх стрічок за участі Володимира – фільм "Каховський об'єкт", що стане першим українським горором про зомбі. Він зізнався, що загорівся цією картиною, коли побачив сценарій.

"За сюжетом, українські військові знаходять секретний бункер після підриву Каховської ГЕС, де радянські науковці колись проводили експерименти над людьми, плануючи в штучних умовах вивести потужніших чоловіків-солдатів. І там оживають жахіття з минулого, з якими доводить боротися нашим героям. Я жартую, що в мене нічого не помінялося: на фронті вбиваю зомбі, і "на цивілці" – також", – розповідав Ращук.

Особисте життя

У тилу Володимира Ращука підтримує дружина Вікторія і донька Катерина. Днями стало відомо, що подружжя стане батьками вдруге – у них народиться син.