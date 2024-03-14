Украинский актер выстрелил в коллегу, игравшего роль оккупанта: режиссер остановил съемку

Украинский актер, а теперь военнослужащий Владимир Ращук исполнил одну из ключевых ролей в военной трагикомедии "Позывной "Тамада", которая выйдет 14 марта. Он поделился, что чувствует, когда с фронта возвращается на съемочную площадку.

С первых дней полномасштабной войны он добровольцем ушел на фронт. Позже Владимир стал командиром 7 роты 3 батальона "Свобода", а на данный момент является офицером секции S-3.

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Владимир Ращук рассказал, что чувствует, когда возвращается к съемкам

Актер признался, что психологически для него очень трудно адаптироваться, когда он находится на съемочной площадке. Однако он говорит, что очень любит свою работу, обожает актерство, поэтому не может отказаться от этого. И все же, Владимир вспомнил один случай, который случился на съемках сериала.

В сериале есть сцена, когда у нас происходит стрелковый контакт с орками и "Тамада" убирает одного из них. Но во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемки, подошел ко мне переспросить, все ли ок. В такие моменты морально сложно, но я обожаю сниматься. Видимо, после нашей победы еще больше буду любить актерство,

– отметил он.

Актер-военнослужащий также поделился, что иногда на съемочных площадках чувствует боль и дискомфорт. По словам Ращука, так происходит тогда, когда он встречает людей, которые "до сих пор остаются оторванными от реальности".

Это очень необычно, иногда болезненно. Потому что иногда на проектах видишь тех, кто до сих пор оторван от реальности. По моему мнению, параллельно со своей профессией всем нужно осваивать военное дело,

– поделился Ращук.

Между ротациями Владимир Ращук успел сняться в военной трагикомедии "Позывной "Тамада". Эту киноисторию зрители смогут увидеть уже 14 марта в 20:00.

Владимир Ращук воюет на самых адских направлениях

Батальон "Свобода", в котором служит Владимир Ращук, всегда находился на горячих точках, поэтому актерскую тренировку перед съемками в сериале "Позывной "Тамада" Ращук прошел в действительно экстремальных условиях.

Самопробы я записывал под обстрелами, где-то в подвале или в блиндаже. Помог в этом побратим. Я уже смеюсь, что мои собратья стали актерами, потому что постоянно прошу их подыгрывать мне,

– уточнил он.

Актер отметил важность создания контента, который имел бы идеологическое воспитание, в современном киноискусстве. Владимир выразил убеждение, что "мы не учим историю, а она наказывает нас за неизученные уроки".