В интервью CBS президент рассказал, что у него очень плотный график и времени на кино не так много, поэтому проще включить фильм, сюжет которого уже знаешь. Тогда и новые английские слова можно понять из контекста, и не приходится тратить половину вечера на выбор между сотнями премьер.

Что смотрит Зеленский

Среди фаворитов президент назвал Роберта Де Ниро и Аль Пачино. А среди фильмов отдельно выделил культовую трилогию "Крестный отец".

Кстати, любовь Зеленского к этой криминальной саге – не новость 2026 года. Что касается предыдущих интервью, то он называл "Крестного отца" одним из своих любимых фильмов наряду с "Человеком дождя" и "Однажды в Америке".

Еще одна картина в его списке – "Таинственная река" Клинта Иствуда, где снялся Шон Пенн.

"Оскар" Шона Пенна до сих пор в Украине

Кстати, во время беседы Зеленский показал журналисту статуэтку "Оскар", которую Шон Пенн оставил в Украине в 2022 году. Актер тогда передал одну из своих наград президенту в знак поддержки и попросил вернуть ее после победы Украины.

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Пенн получал "Оскар" за главную роль в "Таинственной реке", а также за "Хирви Милк". В то же время открытые источники не установили точно, какую именно из этих двух статуэток он оставил Зеленскому.

Напомним, что Владимир Зеленский недавно наградил Шона Пенна государственной наградой.