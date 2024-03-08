Владимир Зеленский пообщался с создателем фильма "20 дней в Мариуполе"

Президент Украины Владимир Зеленский совершил видеозвонок с режиссером документального фильма "20 дней в Мариуполе", который номинировали на Оскар-2024. Президент лично пообщался с Мстиславом Черновым.

Читайте в материале, что сказал президент Украины режиссеру фильма. А также узнайте, смотрел ли Владимир Зеленский "20 дней в Мариуполе".

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Владимир Зеленский пообщался с Мстиславом Черновым

Разговор между Зеленским и Черновым состоялся через видеосвязь. Президент страны поздравил режиссера с получением награды от Гильдии режиссеров США, вручением премии BAFTA и номинацией фильма "20 дней в Мариуполе" на нынешний Оскар.

Хочу поблагодарить за то, что вы сделали большое дело для Украины. Это важно сегодня, когда фокус с Украины переводится на другие темы. Где-то есть вызовы, есть трагедии, а где-то просто враг борется против нас. И когда есть такой расфокус, вы очень сильно помогаете вернуть людей к реальности и к правде,

– сказал президент.

Он заакцентировал, что чем громче будет звучать работа украинского кинематографиста в мире, тем больше мира узнает об Украине.

Желаю победить, для нас важна каждая победа. Вы знаете, что каждая победа приближает нашу большую победу. Поздравляю вас с сильным творческим украинским результатом!

– сказал Зеленский.

Президент признался, что до сих пор не имел возможности посмотреть ленту, но охотно это сделает вскоре. Владимир Зеленский пожелал Чернову и всей команде одержать победу в номинации на Оскар-2024.

Режиссер Мстислав Чернов сказал, что всей командой они чувствуют бешеную поддержку украинцев и это еще больше вдохновляет людей во всем мире.

Кино не просто формирует понимание мира о том, что у нас происходит сейчас в Украине, оно еще и в будущем будет формировать историю. Потому что история – это не то, что происходило, а то, что мы помним. А мы помним многое именно благодаря кино. Украинские кинематографисты пишут украинскую историю,

– подчеркнул режиссер.

Чернов отметил, что власть должна поддерживать украинских кинематографистов, в частности в такие сложные времена, поскольку они являются мощным голосом, который может рассказать об Украине по всему миру.

"20 дней в Мариуполе" претендует на Оскар-2024

"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм, создан журналистом Associated Press и лауреатом Пулитцеровской премии, Мстиславом Черновым.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Вместе с коллегами АР режиссер прибыл в город всего за несколько часов до того, как на него начали падать первые бомбы. За короткое время съемочная группа стала единственной представительной командой международных медиа в Мариуполе.

Их камеры фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, атаки на больницы, пожарные части, роддом и другие ужасные события.