Читайте в матеріалі, що сказав президент України режисеру фільму. А також дізнайтесь, чи дивився Володимир Зеленський "20 днів у Маріуполі".

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Володимир Зеленський поспілкувався з Мстиславом Черновим

Розмова між Зеленським і Черновим відбулося через відеозв'язок. Президент країни привітав режисера з отриманням нагороди від Гільдії режисерів США, врученням премії BAFTA та номінацією фільму "20 днів у Маріуполі" на цьогорічний Оскар.

Хочу подякувати за те, що ви зробили велику справу для України. Це важливо сьогодні, коли фокус з України переводиться на інші теми. Десь є виклики, є трагедії, а десь просто ворог бореться проти нас. І коли є такий розфокус, ви дуже сильно допомагаєте повернути людей до реальності та до правди,

– сказав президент.

Він заакцентував, що чим гучніше звучатиме робота українського кінематографіста у світі, тим більше світу дізнається про Україну.

Бажаю перемогти, для нас важлива кожна перемога. Ви знаєте, що кожна перемога наближає нашу велику перемогу. Вітаю вас із сильним творчим українським результатом!

– сказав Зеленський.

Президент зізнався, що досі не мав можливості переглянути стрічку, але охоче це зробить невдовзі. Володимир Зеленський побажав Чернову та усій команді здобути перемогу у номінації на Оскар-2024.

Режисер Мстислав Чернов сказав, що усією командою вони відчувають шалену підтримку українців і це ще більше надихає людей у всьому світі.

Кіно не просто формує розуміння світу про те, що в нас відбувається зараз в Україні, воно ще й у майбутньому формуватиме історію. Тому що історія – це не те, що відбувалося, а те, що ми пам'ятаємо. А ми пам'ятаємо багато що саме завдяки кіно. Українські кінематографісти пишуть українську історію,

– наголосив режисер.

Чернов наголосив на тому, що влада повинна підтримувати українських кінематографістів, зокрема у такі складні часи, оскільки вони є потужним голосом, який може розповісти про Україну по цілому світу.

"20 днів у Маріуполі" претендує на Оскар-2024

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм, створений журналістом Associated Press та лауреатом Пулітцерівської премії, Мстиславом Черновим.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Разом із колегами з АР, режисер прибув до міста всього за кілька годин до того, як на нього почали падати перші бомби. За короткий час знімальна група стала єдиною представницькою командою міжнародних медіа в Маріуполі.

Їхні камери фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, атаки на лікарні, пожежні частини, пологовий будинок та інші жахливі події.