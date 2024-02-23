Мир никогда не забудет Бучу и Мариуполь, – Зеленский на фестивале Cinema for Victory

С 23 по 25 февраля в Киеве проходит первый в Украине национальный фестиваль документального кино Cinema for Victory. Его начали при поддержке Президента Украины к десятой годовщине вторжения России в Украину и ко второй годовщине начала полномасштабной войны.

В первый день фестиваля Владимир Зеленский обратился к участникам. Он записал видео из Львова, где в этот день находился с официальным визитом.

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Зеленский обратился к участникам фестиваля Cinema for Victory

Cinema for Victory – кинофестиваль фильмов, которые сняли во время войны России против Украины. Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения Зеленский обратился к создателям украинского кинематографа, которые запечатлевают все российские преступления и рассказывают о них всему миру.

Я уверен, что мир никогда не забудет Бучу и Мариуполь, потому что истории трагедии той войны будут на миллионах экранов, следовательно в миллиардах сердец. Я уверен, что человечество не потеряет уважения к героизму наших людей. Кино сделает этот героизм легендарным и будет учить, что каждый должен сделать выбор в жизни, этический выбор, выбор в пользу жизни и справедливости, в пользу Украины,

– сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что он благодарен за каждый сценарий, каждый фильм, который говорит миру о наших слезах и нашей храбрости, о потерях украинцев, о всех наших людях и эту битву за собственный дом.

Обращение Зеленского по случаю открытия фестиваля Cinema for Victory: смотрите видео онлайн

Cinema for Victory: самое главное о фестивале