У перший день фестивалю Володимир Зеленський звернувся до учасників. Він записав відео зі Львова, де у цей день перебував з офіційним візитом.

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Зеленський звернувся до учасників фестивалю Cinema for Victory

Cinema for Victory – кінофестиваль фільмів, які зняли під час війни Росії проти України. Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Зеленський звернувся до творців українського кінематографа, які закарбовують всі російські злочини та розповідають про них усьому світові.

Я впевнений, що світ ніколи не забуде Бучу та Маріуполь, бо історії трагедії тієї війни будуть на мільйонах екранів, отже в мільярдах сердець. Я впевнений, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Кіно зробить цей героїзм легендарним і вчитиме, що кожен має зробити вибір у житті, етичний вибір, вибір на користь життя і справедливості, на користь України,

– сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що він вдячний за кожен сценарій, кожен фільм, який говорить світові про наші сльози та нашу хоробрість, про втрати українців, про всіх наших людей і цю битву за власний дім.

Звернення Зеленського з нагоди відкриття фестивалю Cinema for Victory: дивіться відео онлайн

Cinema for Victory: найголовніше про фестиваль