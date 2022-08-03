Как известно, актеры, играющие в сериале эльфов, перед съемками обучались кузнечному делу. В частности, исполнители ролей Дурина IV и Дисы, правителей гномов, пробовали ковать оружие. Назанин Боньяди, сыгравшая женщину-врача Бронвина, выращивала травы, а Исмаэль Круз, получивший роль эльфа-воина Арондира, занимался афробразильским боевым искусством капоэйрой и спортом ушу.

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Entertainment Weekly показала новые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти"

На новых кадрах можно увидеть собственно короля эльфов Гил-Галад, молодых Элронд и Галадриэль, создателя эльфийских колец Келебримбор.

Детали сюжета

Арондир в сериале будет обычным воином, следящим за людьми на южных границах эльфийских земель. Там он влюбится в Бронвин. Мохноноги Поппи Праудфеллоу и Эланор Брендифут встретятся с человеком, который упадет на землю с небес как метеорит.

Сестра Исильдура Эариен будет архитектором, а сам Исильдура – моряком, пойдет за стопами отца, хотя и постарается найти свое место под солнцем.

"Властелин колец: Кольца Власти": эльфы в сериале / Фото EW

Что известно о сериале

История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Известно, что Amazon уже запланировал пять сезонов этого сериала.

В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов. Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Режиссером первых двух эпизодов станет Хуан Антонио Байона. Главные роли в сериале сыграют:

Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"),

Роберт Арамайо ("Игра престолов"),

Назанин Боньяди ("Отель Мумбаи: противостояние"),

Морфидд Кларк ("Темные материи", "Дракула") и другие звезды.

Когда ждать сериал

Премьера "Кольцов власти" состоится 2 сентября 2022 года. Шоу можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите тизер-трейлер онлайн