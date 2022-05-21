Вместо Джонни Деппа: Марго Робби может появиться в новых "Пиратах Карибского моря"

Австралийская актриса Марго Робби, которая снялась в драме Мартина Скорсезе "Волк из Уолл-стрит" и в супербоевике "Отряд самоубийц", может сыграть главную роль в новом фильме "Пираты Карибского моря".

Марго Робби может сыграть в новых "Пиратах Карибского моря"

В интервью журналу The Sunday Times продюсер пиратской саги Джерри Брукхаймер рассказал, что на этот момент готовы два сценария продолжения "Пиратов Карибского моря". В одном из них главной героиней Марго Робби. Сегодня с ней ведутся переговоры. Однако какой сценарий будет в новом фильме – до конца неизвестно, передает 24 канал.

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Кстати, сам автор не исключает возможности, что в фильме компании Disney вернется и сам Джонни Депп. "Будущее еще не решено", – сказал он.

По словам продюсера, новая часть фильма не станет спинофом, она будет отличаться от своих приквелов и расскажет новую историю о пиратах.

Что нужно знать о Марго Робби и Джонни Деппе

, ранее Депп говорил, что он не вернется к роли Джека Воробья.

Марго Робби – австралийская актриса, после переезда в США, снявшаяся сначала в сериале "Пен Американ", а позже дебютировала в ромкоме Ричарда Кертиса "Любимый из будущего" и в биографической драме Мартина Скорсезе "Волк из Уолл-стрит".

Интересной ее работой является роль Гарли Квина в супербоевике "Отряд самоубийц" и "Хищные плашки". Кроме этого, в 2016 году Марго сыграла Джейн Портер в приключенческом фильме "Легенда о Тарзане".



Марго Робби в роли Гарли Квин / Скриншот из фильма "Отряд самоубийц"

Как известно, американский актер Джонни Депп продолжает судиться с австралийской актрисой Эмбер Герд после двух лет брака. Он подал на нее в суд по поводу клеветы за статью о домашнем насилии, за которую требует 50 миллионов долларов.

Сама же Герд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, обвиняя Деппа в клевете с целью разрушить ее карьеру.

Недавно актриса Ева Грин поддержала Деппа, отметив в инстаграме, что он еще "откроет миру свое доброе имя и прекрасное сердце, и его жизнь, и жизнь его семьи станет лучше, чем когда-либо".



Джонни Депп в судье / Фото Marca

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Что известно о франшизе "Пираты Карибского моря"

Приключенческая франшиза начала свою историю в 2003 году с первым фильмом, который назывался "Проклятие Черной Жемчужины". Впоследствии, в 2006 и 2007 годах, вышли вторая и третья части "Пиратов Карибского моря" – "Сундук мертвеца" и "На краю света". Эти съемки были самыми дорогими в истории кинематографа.

Через четыре года, в 2011 году, вышла следующая часть франшизы – "На странных берегах". В мае 2017 года появилась пятая – "Месть Салазара".

Приключенческие фильмы приобрели большую популярность в Украине. В частности, "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" был вторым фильмом после мультфильма "Тачки", который зрители тогда смогли посмотреть в отечественных кинотеатрах на украинском языке.

Интересно, что главные роли дублировали:

Олег "Фагот" Михайлюта (Джека Спарроу);

заслуженный артист Украины Остап Ступка (Вила Тернера);

молодая актриса Инна Беликова (Элизабет Свонн);

народный артист Украины Богдан Ступка (отец Вила Тернера).

"Пираты Карибского моря: Месть Салазара": смотрите трейлер к фильму