Если понравился "Вне кампуса": 3 интересных сериала с похожей атмосферой

В последнее время в сети завирусился новый американский сериал "Вне кампуса", который уже успел покорить зрителей. Поэтому многие после просмотра восьми эпизодов ищут похожие истории с такой же атмосферой.

"13 причин почему"

Американский драматический сериал, который выходил в течение 2017-2020 годов. Сюжет разворачивается вокруг старшеклассника Клея Дженсена, который получает посылку с кассетами от девушки, совершившей самоубийство. На записях покойная Анна рассказывает о 13 причинах, которые подтолкнули ее к такому шагу.

Переслушивая кассеты, Клей пытается понять, что именно стало причиной смерти девушки, в которую он был безумно влюблен. Сериал насчитывает четыре сезона. Если вы ищете историю с похожей атмосферой к "Вне кампуса", обратите внимание на этот проект.

"Как на льду"

Это канадский сериал 2026 года, который можно посмотреть на платформе Netflix. История насчитывает восемь эпизодов и рассказывает о бывшей танцовщице, которая возвращается на лед. Теперь рядом с ней новый партнер, однако ей до сих пор трудно забыть бывшего парня, ведь именно он был ее первой любовью.

"Джинни и Джорджия"

Очень популярный сериал "Джинни и Джорджия" также может стать отличным выбором для тех, кто ищет что-то похожее на "Вне кампуса". Это американский драмедийный сериал, созданный Сарой Ламперт, премьера которого состоялась в 2021 году.

В центре сюжета – Джинни и Джорджия, дочь и мама, которые пытаются начать жизнь с чистого листа в новом городе. Однако прошлое Джорджии дает о себе знать, а старые ошибки снова напоминают о себе. Сейчас сериал насчитывает три сезона по 10 эпизодов каждый, а поклонники уже с нетерпением ожидают премьеру новых серий.

