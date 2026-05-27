Все это время мужчина не имел никакой связи с родными, однако держаться ему помогал "Гарри Поттер" – и не только ему, но и его собратьям. Для BBC News Александр рассказал, что является большим поклонником "Гарри Поттера", а история о юном волшебнике стала для него настоящей опорой и помогла выжить.

Смотрите также Где сейчас и как изменилась актриса, которая сыграла роль бухгалтерши Светки в "Поймать Кайдаша"

Как "Гарри Поттер" помог украинскому военному в плену?

Сейчас Александру 32 года, но он до сих пор остается большим поклонником "Гарри Поттера". Он прочитал все части культового фэнтези Джоан Роулинг настолько хорошо, что практически знает их наизусть.

Поэтому в российском плену, когда враг пытался сломать психику украинцев, Александр в свободные минуты садился и пересказывал историю товарищам по камере. Только он останавливался, ребята сразу просили рассказывать дальше. Именно это, по словам морпеха, помогло им выстоять и выжить в тех изнурительных условиях.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я останавливался всегда на самом интересном месте, как в сериалах, и как только снова выпадала возможность, ребята просили меня рассказывать дальше,

– говорит Александр.

Сейчас военный проходит реабилитацию и уже вскоре встретится со своей женой и сыном Демидом.

Что стоит знать о военной службе Александра?

Александр Иванов служил в 501-м отдельном батальоне ВМС. С начала полномасштабного вторжения он защищал Мариуполь.

После тяжелых боев на заводе Ильича, продолжавшихся в апреле 2022 года, Александр в последний раз вышел на связь с женой.

Тогда он сообщил, что вместе с собратьями отправляется на задание. Именно во время него военные попали в плен.