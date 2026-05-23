В сети вирусится новый сериал "Вне кампуса": можно ли его смотреть легально в Украине

13 мая вышел новый сериал от Amazon Prime Video "Вне кампуса", который создала Луиза Леви. Проект, основанный на книге канадской писательницы Элль Кеннеди, сразу после премьеры завирусился в сети.

Как пишет Deadline, сериал уже продлили на второй сезон. О чем сюжет, читайте в материале.

О чем сериал "Вне кампуса"?

В сериале рассказывается о капитане хоккейной команды Гарретте Грэме и его отношениях с будущим автором песен Ханной Уэллс.

Сначала они заключают сделку: девушка получает бесплатные уроки от репетитора, а спортсмен играет роль ее парня, чтобы вызвать ревность у ее возлюбленного. Однако потом между Гарреттом и Анной возникают настоящие чувства.

Главные роли в сериале сыграли Элла Брайт и Белмонт Камели. Также к актерскому составу присоединились Мика Абдалла, Антонио Чиприано, Джейлен Томас, Джош Хьюстон и Стивен Келин.

Важно заметить, что пока сериал "Вне кампуса" нельзя легально смотреть в Украине, он доступен только на пиратских сайтах. Возможно, впоследствии он появится на стриминговых платформах.

Какой похожий сериал посмотреть?

Стоит посмотреть похожий сериал – "Макстон-Холл – мир между нами", который вышел в 2024 году на Prime Video. Главных героев на экране воплотили Гарриет Хербиг-Маттен и Дамиан Гардунг.

Семья Руби Белл живет довольно скромно. Однако она получает стипендию в элитном колледже "Макстон-Холл", где учатся богачи. Девушка мечтает поступить в Оксфордский университет, поэтому очень старается.

Однажды Руби узнает семейную тайну своего одноклассника Джеймса Бофорта. Парень пытается сделать так, чтобы она молчала, но неожиданно между ними вспыхивают чувства.