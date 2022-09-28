Показы прошли в Житомирской, Ровенской, Харьковской, Закарпатской, Черновицкой, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях. Всего за период тура с 6 августа по 25 сентября состоялось 309 кинопоказов в 13 областях Украины и городе Киев.
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Состоялся 8-й уикенд Национального тура "Кино ради Победы!"
Один из первых показов Тура состоялся в киевском кинотеатре "Лира", на котором команда фильма презентовала местному сообществу свое новое кино "Ветер с Востока". С 22 сентября к Туру присоединилась сеть кинотеатров "Киевкинофильм" (7 кинотеатров).
Среди группы создателей Тура были:
- Ада Роговцева,
- режиссер-постановщица Екатерина Степанкова,
- продюсер Богдан Жданов,
- актер Александр Кришталь,
- сценаристка Виолета Киртока,
- художник-реквизитор Сложинский Ярослав,
- военный консультант Богдан Максименко,
- режиссер монтажа Михаил Кравченко.
25 сентября состоялся допремьерный показ украинского фильма Владимира Харченко-Куликовского "Обмен". Украинские военные стали первыми зрителями, его увидевшими.
После эксклюзивного просмотра фильма военные пообщались со съемочной группой и поделились своими впечатлениями. Среди гостей события присутствовали продюсер фильма Евгений Дяченко и оператор-постановщик Сергей Борденюк, представившие зрителям свое кино.
Подобная презентация кинолент – это не только хорошая возможность для культурного обогащения военнослужащих нашей страны, но и возможность усилить свой патриотизм и боевой дух. Ведь в реалиях войны мы понимаем, что враг, которого мы видели на экране, и враг, против которого мы сейчас защищаем наше государство, идентичны своей коварству. Поэтому у авторов фильма очень хорошо получилось передать атмосферу и настроение войны,
– сказал один из военных.
Военная драма режиссера Владимира Харченко-Куликовского "Отец" (рабочее название "Обмен") дает ответы на вопрос: как отдать родительский долг по ту сторону линии фронта, почему будет убивать врач и когда верить врагу, чем война на востоке Украины не похожа ни на другую войну в мире?
Главные роли исполнили:
- Вячеслав Довженко;
- Егор Козлов;
- Дмитрий Линартович;
- Василий Баша;
- Анна Адамович.
Фильм находится сейчас на завершающей стадии производства, выход фильма в прокат ожидается 6 декабря 2022 года.
"Отец" (рабочее название "Обмен") 2022: смотрите трейлер фильма
В Командовании бригады выразили слова благодарности кинодеятелям за культурное обогащение и укрепление мотивации личного состава Нацгвардии.
Другие показы фильмов в городах и областях Украины
Бровары, Киевская область
- "Бобот и энергия Вселенной";
- "Горная женщина: На войне".
Берегово, Закарпатская область
- "Иван Сила".
Коломыя, Ивано-Франковская область
- "Бесславные крепостные";
- "Гуцулка Ксеня";
- "Мои мысли тихие";
- "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое".
Запорожье
- "Сторожевая застава";
- "Похищенная принцесса".
Винницкая область
- "Приключения казаков";
- "Виктор Робот";
- "Миф";
- "Фокстер и Макс";
- "Атлантида";
- "Приключения S Николая";
- "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое";
- "Похищенная Принцесса";
- "Черкассы";
- "Никита Кожемяка";
- "Бесславные крепостные";
- "Домой", "Киборги";
- "Благородные бродяги";
- "Чужая молитва";
- "Бобот и энергия Вселенной";
- "11 детей из Моршина";
- "Отдана";
- "Сходняк";
- "Атлантида";
- "Захария Беркут";
- "Сторожевая застава".
Харьков и Харьковская область
- "Захария Беркут";
- "11 детей из Моршина";
- подборка короткометражных фильмов проекта "Смотри украинское!" и фестиваля "Кинобукет".
Львовская область
- "Сторожевая застава";
- "Запрещенный";
- "Похищенная принцесса".
Черкасская область
- "Черкассы";
- "Мать Апостолов";
- "Атлантида".
Ровенская область
- "Фокстер и Макс";
- "Никита Кожемяка".
Житомир и Житомирская область
- "Мои мысли тихие";
- "Виктор Робот";
- "11 детей из Моршина";
- "Никита Кожемяка".