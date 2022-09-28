Показы прошли в Житомирской, Ровенской, Харьковской, Закарпатской, Черновицкой, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях. Всего за период тура с 6 августа по 25 сентября состоялось 309 кинопоказов в 13 областях Украины и городе Киев.

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Состоялся 8-й уикенд Национального тура "Кино ради Победы!"

Один из первых показов Тура состоялся в киевском кинотеатре "Лира", на котором команда фильма презентовала местному сообществу свое новое кино "Ветер с Востока". С 22 сентября к Туру присоединилась сеть кинотеатров "Киевкинофильм" (7 кинотеатров).

Среди группы создателей Тура были:

Ада Роговцева,

режиссер-постановщица Екатерина Степанкова,

продюсер Богдан Жданов,

актер Александр Кришталь,

сценаристка Виолета Киртока,

художник-реквизитор Сложинский Ярослав,

военный консультант Богдан Максименко,

режиссер монтажа Михаил Кравченко.

25 сентября состоялся допремьерный показ украинского фильма Владимира Харченко-Куликовского "Обмен". Украинские военные стали первыми зрителями, его увидевшими.

После эксклюзивного просмотра фильма военные пообщались со съемочной группой и поделились своими впечатлениями. Среди гостей события присутствовали продюсер фильма Евгений Дяченко и оператор-постановщик Сергей Борденюк, представившие зрителям свое кино.

Подобная презентация кинолент – это не только хорошая возможность для культурного обогащения военнослужащих нашей страны, но и возможность усилить свой патриотизм и боевой дух. Ведь в реалиях войны мы понимаем, что враг, которого мы видели на экране, и враг, против которого мы сейчас защищаем наше государство, идентичны своей коварству. Поэтому у авторов фильма очень хорошо получилось передать атмосферу и настроение войны,

– сказал один из военных.

Военная драма режиссера Владимира Харченко-Куликовского "Отец" (рабочее название "Обмен") дает ответы на вопрос: как отдать родительский долг по ту сторону линии фронта, почему будет убивать врач и когда верить врагу, чем война на востоке Украины не похожа ни на другую войну в мире?

Главные роли исполнили:

Вячеслав Довженко;

Егор Козлов;

Дмитрий Линартович;

Василий Баша;

Анна Адамович.

Фильм находится сейчас на завершающей стадии производства, выход фильма в прокат ожидается 6 декабря 2022 года.

"Отец" (рабочее название "Обмен") 2022: смотрите трейлер фильма

В Командовании бригады выразили слова благодарности кинодеятелям за культурное обогащение и укрепление мотивации личного состава Нацгвардии.

Другие показы фильмов в городах и областях Украины

Бровары, Киевская область

"Бобот и энергия Вселенной";

"Горная женщина: На войне".

Берегово, Закарпатская область

"Иван Сила".

Коломыя, Ивано-Франковская область

"Бесславные крепостные";

"Гуцулка Ксеня";

"Мои мысли тихие";

"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое".

Запорожье

"Сторожевая застава";

"Похищенная принцесса".

Винницкая область

"Приключения казаков";

"Виктор Робот";

"Миф";

"Фокстер и Макс";

"Атлантида";

"Приключения S Николая";

"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое";

"Похищенная Принцесса";

"Черкассы";

"Никита Кожемяка";

"Бесславные крепостные";

"Домой", "Киборги";

"Благородные бродяги";

"Чужая молитва";

"Бобот и энергия Вселенной";

"11 детей из Моршина";

"Отдана";

"Сходняк";

"Атлантида";

"Захария Беркут";

"Сторожевая застава".

Харьков и Харьковская область

"Захария Беркут";

"11 детей из Моршина";

подборка короткометражных фильмов проекта "Смотри украинское!" и фестиваля "Кинобукет".

Львовская область

"Сторожевая застава";

"Запрещенный";

"Похищенная принцесса".

Черкасская область

"Черкассы";

"Мать Апостолов";

"Атлантида".

Ровенская область

"Фокстер и Макс";

"Никита Кожемяка".

Житомир и Житомирская область