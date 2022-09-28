Авторы смогли передать настроение войны, – военные о фильмах в рамках тура "Кино ради Победы"

28 сентября 2022 , 11:17
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Источник:

Госкино

С 19 по 25 сентября в рамках Национального тура "Кино ради Победы!" состоялось 114 кинопоказов в 11 областях Украины и Киеве. На них присутствовали военные, поделившиеся своими впечатлениями от проекта.

Показы прошли в Житомирской, Ровенской, Харьковской, Закарпатской, Черновицкой, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях. Всего за период тура с 6 августа по 25 сентября состоялось 309 кинопоказов в 13 областях Украины и городе Киев.

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Состоялся 8-й уикенд Национального тура "Кино ради Победы!"

Один из первых показов Тура состоялся в киевском кинотеатре "Лира", на котором команда фильма презентовала местному сообществу свое новое кино "Ветер с Востока". С 22 сентября к Туру присоединилась сеть кинотеатров "Киевкинофильм" (7 кинотеатров).

Среди группы создателей Тура были:

  • Ада Роговцева,
  • режиссер-постановщица Екатерина Степанкова,
  • продюсер Богдан Жданов,
  • актер Александр Кришталь,
  • сценаристка Виолета Киртока,
  • художник-реквизитор Сложинский Ярослав,
  • военный консультант Богдан Максименко,
  • режиссер монтажа Михаил Кравченко.

25 сентября состоялся допремьерный показ украинского фильма Владимира Харченко-Куликовского "Обмен". Украинские военные стали первыми зрителями, его увидевшими.

После эксклюзивного просмотра фильма военные пообщались со съемочной группой и поделились своими впечатлениями. Среди гостей события присутствовали продюсер фильма Евгений Дяченко и оператор-постановщик Сергей Борденюк, представившие зрителям свое кино.

Подобная презентация кинолент – это не только хорошая возможность для культурного обогащения военнослужащих нашей страны, но и возможность усилить свой патриотизм и боевой дух. Ведь в реалиях войны мы понимаем, что враг, которого мы видели на экране, и враг, против которого мы сейчас защищаем наше государство, идентичны своей коварству. Поэтому у авторов фильма очень хорошо получилось передать атмосферу и настроение войны,
– сказал один из военных.

Военная драма режиссера Владимира Харченко-Куликовского "Отец" (рабочее название "Обмен") дает ответы на вопрос: как отдать родительский долг по ту сторону линии фронта, почему будет убивать врач и когда верить врагу, чем война на востоке Украины не похожа ни на другую войну в мире?

Главные роли исполнили:

  • Вячеслав Довженко;
  • Егор Козлов;
  • Дмитрий Линартович;
  • Василий Баша;
  • Анна Адамович.

Фильм находится сейчас на завершающей стадии производства, выход фильма в прокат ожидается 6 декабря 2022 года.

"Отец" (рабочее название "Обмен") 2022: смотрите трейлер фильма

 

В Командовании бригады выразили слова благодарности кинодеятелям за культурное обогащение и укрепление мотивации личного состава Нацгвардии.

Другие показы фильмов в городах и областях Украины

Бровары, Киевская область

  • "Бобот и энергия Вселенной";
  • "Горная женщина: На войне".

Берегово, Закарпатская область

  • "Иван Сила".

Коломыя, Ивано-Франковская область

  • "Бесславные крепостные";
  • "Гуцулка Ксеня";
  • "Мои мысли тихие";
  • "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое".

Запорожье

  • "Сторожевая застава";
  • "Похищенная принцесса".

Винницкая область

  • "Приключения казаков";
  • "Виктор Робот";
  • "Миф";
  • "Фокстер и Макс";
  • "Атлантида";
  • "Приключения S Николая";
  • "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое";
  • "Похищенная Принцесса";
  • "Черкассы";
  • "Никита Кожемяка";
  • "Бесславные крепостные";
  • "Домой", "Киборги";
  • "Благородные бродяги";
  • "Чужая молитва";
  • "Бобот и энергия Вселенной";
  • "11 детей из Моршина";
  • "Отдана";
  • "Сходняк";
  • "Атлантида";
  • "Захария Беркут";
  • "Сторожевая застава".

Харьков и Харьковская область

  • "Захария Беркут";
  • "11 детей из Моршина";
  • подборка короткометражных фильмов проекта "Смотри украинское!" и фестиваля "Кинобукет".

Львовская область

  • "Сторожевая застава";
  • "Запрещенный";
  • "Похищенная принцесса".

Черкасская область

  • "Черкассы";
  • "Мать Апостолов";
  • "Атлантида".

Ровенская область

  • "Фокстер и Макс";
  • "Никита Кожемяка".

Житомир и Житомирская область

  • "Мои мысли тихие";
  • "Виктор Робот";
  • "11 детей из Моршина";
  • "Никита Кожемяка".
Автор: Наталія Гулій