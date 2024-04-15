Готова присоединиться к армии: где сейчас и воюет ли известная украинская актриса Дарья Легейда-Сова
Дарья Легейда – одна из самых известных и ярких актрис Украины. Правда, она отличается не только своим рыжим и кудрявым цветом волос, но и исключительным талантом. Вы точно могли видеть актрису в таких лентах: "Крепостная", "Цвет страсти", "Сага" и многих других.
Большая война в корне изменила жизнь и планы актрисы. Главные мужчины в жизни Дарьи теперь не рядом, а воюют. А сама актриса также задумывалась над тем, чтобы взять в руки оружие. Узнайте, где сейчас Дарья и пошла ли воевать, на Кино 24.
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Где сейчас Дарья Легейда-Сова
Во время полномасштабной войны украинская актриса Дарья Легейда организует сборы для наших воинов и занимается волонтерством.
Муж звезды "Крепостной" актер Дмитрий Сова, за которого она вышла замуж несколько лет назад, стал на защиту страны. Также в составе ВСУ служит отец артистки.
Практически сразу, в марте 2022 года, когда отец актрисы пошел служить, Даша начала шить амуницию для военных и писать обращения в соцсетях, призывая помогать военным. И многие откликнулись на ее призыв тогда, и до сих пор остаются неравнодушными.
Иногда актрисе достаточно опубликовать свое фото или видео и отметить, что это для поддержки потребностей армии. Украинцы мгновенно реагируют, оказывают помощь и выражают искренние слова поддержки для Дарьи и ее мужа Дмитрия Совы, также актера, которого зрители знают и любят.
Оказывается, и сама Даша морально готова взять в руки оружие и пойти за своими мужчинами, но ей это не позволяет здоровье. Такое заявление Легейда сделала в интервью. По словам актрисы, не было и дня, чтобы она не думала об этом.
Каждый день я думаю. Меня так воспитали. Я знаю, что способна на это - и морально, и физически была бы, если бы не некоторые проблемы с моим здоровьем. Я впервые об этом говорю. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю, потому что ты же несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за многих, кто будет рядом с тобой. Поэтому я сейчас не могу взять эту ответственность,
– сказала Легейда.
В то же время Дарья подчеркнула, что если не будет других вариантов, кроме как пойти воевать, то она станет на защиту страны, даже с больным коленом.
Биография Дарьи Легейды-Совы
- Украинская актриса театра и кино.
- В течение пяти лет выступала в танцевальном коллективе "Браво", где освоила классический, народный, акробатический, ирландский и степ танцы.
- Также в течение определенного времени выступала как певица под псевдонимом Даша Дорис, получая призовые места на конкурсах "Сергиевские зори", "Дети Солнца" и "Мировые таланты".
- Она также принимала участие в телевизионном конкурсе "Фабрика звезд-4", который состоялся осенью 2011 года.
- После окончания Одесской общеобразовательной школы в 2012 году она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где училась по специальности "актерское искусство драматического театра и кино" под руководством курса Станислава Моисеева.
- Дебют в кино Дарьи Легейда состоялся в возрасте 22 лет в фильме "Бессмертник" (2015).
- После завершения обучения в университете она начала играть в труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.