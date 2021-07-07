"Вокруг света за 80 дней": появился тизер адаптации всемирного бестселлера Жюля Верна

Легендарная французская киностудия STUDIOCANAL подготовила лучшее приключение для всей семьи – собственную анимационную экранизацию классического романа их соотечественника Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Новая анимация от автора франшизы "Ледниковый период" Гарри Сваллоу в кинотеатрах появится 9 сентября 2021 года.

О чем мультфильм "Вокруг света за 80 дней"

Паспарту – юная обезьянка, что обожает читать и мечтает о необычайных приключениях. Однажды на своем пути он встречает проходимца Филеаса Фогга, лягушачья душа которого стремится к наживе. Он втягивает юного Паспарту в аферу, из-за которой они отправиться в кругосветное путешествие, имея всего лишь 80 дней. Впереди у них невероятные, потрясающие приключения! Об этом сообщает пресс-служба мультфильма "Вольга Украина".

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Филеас Фогг теперь превратился в несколько безрассудного, рискованного и жадного лягушонка, а Паспорту – в образцовую и невероятно образованную обезьянку. В путешествие они отправляются не просто так: один ради 10 миллионов моллюсков, а второй – ради невероятного путешествия.

"Вокруг света за 80 дней" 2021: смотрите тизер

Адаптировать культовый роман для современных детей по всему миру студия пригласила сценариста Гарри Сваллоу, ответственного за франшизу "Ледниковый период", а в режиссерском кресле оказался аниматор Самюэль Турно для которого этот мультфильм станет дебютом в полном метре. Однако, Турно сложно назвать новичком в профессии: спродюсированная им анимационная короткометражка "Даже голуби попадают в Рай" была номинирована на Оскар, он же был автором множества короткометражек и рекламных роликов, в том числе с волшебными фигурками Lego и назойливыми милашками Миньонами.



Кадр из мультфильма / Фото пресс-служба мультфильма "Вольга Украина"