Про що мультфільм "Навколо світу за 80 днів"

Паспарту – юне мавпеня, що обожнює читати та мріє про надзвичайні пригоди. Одного дня на своєму шляху він зустрічає пройдисвіта Філеаса Фогга, жаб’яча душа якого прагне до наживи. Він втягує малого Паспарту в аферу, через яку вони мають відправитись у навколосвітню подорож, маючи всього лише 80 днів. Попереду у них надзвичайні, неймовірні, приголомшливі пригоди! Про це повідомляє пресслужба мультфільму "Вольга Україна".

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Філеас Фогг тепер перетворився в трохи безрозсудне, ризиковане та жадібне жабеня, а Паспорту – в зразкову та неймовірно освічену мавпочку. У подорож вони відправляють не просто так: один заради 10 мільйонів молюсків, а другий – заради неймовірного подорожі.

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Адаптувати культовий роман для сучасних дітлахів по всьому світу студія запросила сценариста Гаррі Сваллоу, відповідального за франшизу "Льодовиковий період", а в режисерському кріслі опинився аніматор Самюель Турно для якого цей мультфільм стане дебютом в повному метрі. Проте, Турно складно назвати новачком в професії: спродюсована ним анімаційна короткометражка "Навіть голуби потрапляють в Рай" була номінована на Оскар, він же був автором безлічі короткометражок та рекламних роликів, зокрема з чарівними фігурками Lego і настирливими, але дуже милими Посіпаками.



Кадр з мультфільму / Фото пресслужба мультфільму "Вольга Україна"