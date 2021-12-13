Волшебный мир магии возвращается в долгожданном трейлере "Фантастических зверей 3"

Warner Bros. показала дебютный полноценный трейлер фильма "Фантастические звери: Тайны Дамблдора". Его фрагменты показывают всю историю волшебного мира. Третья часть киноцикла выйдет в кинотеатрах 15 апреля 2022 года

Всего запланировано пять фильмов франшизы. Предыдущие два вышли в 2016 и 2018 годах и назывались "Фантастические звери и где их искать" и "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда". Режиссером картин стал Дэвид Йейтс, а сценарий написала Джоан Роулинг.

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"Фантастические звери: Секреты Дамблдора": что известно

Известно, что события фильма будут происходить во время Второй мировой войны. Так, герои картины сразятся со злом на фоне военных событий. Фанатам историй о Гарри Поттере покажут молодого Рубеуса Хагрида. Кроме этого, в ленте появится Том Редл, который еще не успел стать Волан-де-Мортом.

Я могу сказать, что прочитал сценарий, и это очень похоже на ощущение от первого фильма, который я считаю замечательным. История ведет к масштабной битве на фоне Второй мировой войны, так что вы можете просто представить себе, что грядут эпические батальные сцены,

– поделился Дэн Фоглер.

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