Всього заплановано п’ять фільмів франшизи. Попередні два вийшли у 2016 та 2018 роках і мали назву "Фантастичні звірі і де їх шукати" та "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда". Режисером картин став Девід Єйтс, а сценарій написала Джоан Роулінг.

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"Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора": що відомо

Відомо, що події фільму відбуватимуться під час Другої світової війни. Так, герої картини змагатимуться зі злом на тлі військових подій. Фанатам історій про Гаррі Поттера покажуть молодого Рубеуса Геґріда. Окрім цього, у стрічці з'явиться Том Редл, який ще не встиг стати Волан-де-Мортом.

Я можу сказати, що прочитав сценарій, і це дуже схоже на відчуття від першого фільму, який я вважаю чудовим. Історія веде до масштабної битви на тлі Другої світової війни, так що ви можете просто уявити собі, що настають епічні батальні сцени,

– поділився Ден Фоглер.

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