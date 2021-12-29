Вошел в историю: "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом во времена пандемии

"Человек-паук: Нет пути домой" стал первым фильмом с начала пандемии, преодолевшим отметку в 1 миллиард долларов собранных в прокате во всем мире. На преодоление этой отметки фильму понадобилось всего 12 дней.

Следует отметить, что это третий в истории результат по скорости преодоления отметки в 1 миллиард долларов. Самыми быстрыми были только "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал", которые справились с заданием за 11 и 5 дней соответственно.

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Рекорды фильма "Человек паук: Нет пути домой"

Впечатляет еще и тот факт, что фильму "Человек-паук: Нет пути домой" удалось собрать 1 миллиард долларов по всему миру на фоне нового штамма COVID-19. Но пока кинотеатры работают в полном объеме, а фильм продолжает делать отличную кассу.

Добавим, что "Человек-паук: Нет пути домой" стал первым фильмом с 2019 года, собравшим 1 миллиард долларов. Тогда это удалось в картине "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Никакой другой фильм после этого даже не приблизился к этой отметке.

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До выхода "Человек-паук: Нет пути домой" в 2021 году лидировал фильм "Не время умирать", сборы которого составили 774 миллиона долларов. Стоит добавить, что новый "Человек-паук" пока не вышел в Китае, который является самым большим прокатным рынком в мире.

В мировой прокат, в том числе и в Украине, фильм вышел 16 декабря.

"Человек-паук: Нет пути домой": смотрите трейлер онлайн