Варто зазначити, що це третій в історії результат за швидкістю подолання позначки 1 мільярд доларів. Найшвидшими були лише "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення", які впоралися із завданням за 11 та 5 днів відповідно.

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Рекорди стрічки "Людина павук: Додому шляху нема"

Вражає ще й той факт, що фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" вдалося зібрати 1 мільярд доларів по всьому світу на тлі нового штаму COVID-19. Але поки що кінотеатри працюють у повному обсязі, а фільм продовжує робити відмінну касу.

Додамо, що "Людина-павук: Додому шляху нема" став першим фільмом з 2019 року, який зібрав 1 мільярд доларів. Тоді це вдалося картині "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження". Жоден інший фільм після цього навіть не наблизився до цієї позначки.

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До виходу "Людина-павук: Додому шляху нема" у 2021 році лідирував фільм "Не час помирати", збори якого склали 774 мільйони доларів. Варто додати, що нова "Людина-павук" поки не вийшла у Китаї, який є найбільшим прокатним ринком у світі.

У світовий прокат, зокрема й в Україні, фільм вийшов 16 грудня.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер онлайн