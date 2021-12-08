Впервые в карьере: Сильвестр Сталлоне сыграет главную роль в сериале

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне известен своими ролями в различных фильмах. В то же время до сих пор он ни разу не снимался ни в одном из сериалов, но вскоре это изменится. Стало известно, что сейчас актер на пороге подписания контракта для участия в гангстерском шоу "Канзас-сити" от стриминга Paramount+.

Что известно о сериале "Канзас-Сити"

Продюсером проекта выступит автор драмы "Йеллоустоун" Тейлор Шеридан. Действие сериала будет развиваться в наше время. В центре внимания нью-йоркский гангстер итальянского происхождения Селл, которого и должен сыграть Сталлоне.

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Главный герой вынужденно переезжает в Канзас-Сити, что в штате Миссури, и решает не терять времени и сформировать новую банду. Селл берется за реорганизацию местной мафии. Шоу расскажет о восхождении гангстера к вершинам власти.

Когда именно оно должно появиться на Paramount+, пока неизвестно.

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Кстати, недавно Marvel начала съемки третьих "Стражей галактики", финальной части трилогии Джеймса Ганна. Режиссер сказал, что в новом фильме вернутся все главные персонажи. В частности Сильвестр Сталлоне к своей роли Стакара Огорда.

Кроме того, не так давно Сталлоне и Джейсон Стэтхем позировали в непринужденных образах на новых фото из закулисья "Неудержимых 4". О начале съемок ленты Сильвестр Сталлоне рассказал в начале октября 2021 года.