Що відомо про серіал "Канзас-сіті"
Продюсером проєкту виступить автор драми "Йеллоустоун" Тейлор Шерідан. Дія серіалу розвиватиметься у наш час. У центрі уваги нью-йоркський гангстер італійського походження Селл, якого і повинен зіграти Сталлоне.
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Головний герой вимушено переїжджає до Канзас-Сіті, що у штаті Міссурі, і вирішує не гаяти часу та сформувати нову банду. Селл береться за реорганізацію місцевої мафії. Шоу розповість про сходження гангстера до вершин влади.
Коли саме воно має з'явитися на Paramount+, поки що невідомо.
До речі, нещодавно Marvel розпочала зйомки третіх "Вартових галактики", фінальної частини трилогії Джеймса Ганна. Режисер сказав, що у новому фільмі повернуться усі головні персонажі. Зокрема Сильвестр Сталлоне до своєї ролі Стакара Огорда.
Крім того, не так давно Сталлоне та Джейсон Стейтем позували у невимушених образах на нових фото із залаштунків "Нестимних 4". Про початок зйомок стрічки Сильвестр Сталлоне розповів на початку жовтня 2021 року.