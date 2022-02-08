Впервые за 15 лет: актера Уилла Смита номинировали на Оскар-2022

Академия кинематографических искусств и наук впервые за 15 лет номинировала Уилла Смита на премию Оскар в категории "Лучший актер". В 2021 году он сыграл главную роль в фильме "Король Ричард: Воспитывая чемпионок".

Как сообщает 24 канал, в последний раз Уилл Смит был номинирован на Оскар в 2007 году за роль в драме "В погоне за счастьем". А еще раньше – в 2002 году за главную роль в ленте "Али". О фильме, который может принести золотую награду Виллу Смиту в 2022 году, читайте ниже.

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Что известно о картине "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

Фильм "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" про настойчивого и амбициозного тренера и отца снял режиссер Рейнальдо Маркус Грин по сценарию Зака Бейлина. Для сценариста Бейлина эта лента является первой, а у Грина – второй проект для широкого экрана.

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По сюжету Ричард Уильямс работает тренером по теннису. Серена (Деми Синглетон) и Венера (Санийя Сидни) Уильямс на сегодня известны как самые успешные теннисистки мира. Сестры на двоих завоевали 4 олимпийские золотые медали и 30 наград Турниров Большого шлема.

Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса прекрасно знает, как воспитывать своих дочерей. Приведя впервые их на тренировки в 4 с половиной года, поставил себе цель – научить Винус и Серену защищаться от улиц Комптона и воспитать чемпионок.

Такие фильмы наполняют бешеной мотивацией, ведь сами рассказывают о силе семьи, настойчивости и вере, которые помогают достичь лучшего, менять себя и мир.

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок": смотрите украинский трейлер

Кроме Уилли Смита, в номинацию "Лучший актер" попали такие звезды:

Хавьер Бардем ("Бути Рикардо");

Бенедикт Камбербэтч ("В руках пса");

Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!");

Дензел Вашингтон "Макбет".