7 невероятных фактов со съемочной площадки новейшего украинского сериала "Врачи"
- Сериал "Врачи" снимают две команды, каждая из которых насчитывает более 40 специалистов, включая операторов и режиссеров.
- Для правдоподобности операционных сцен привлекают настоящих медиков и медицинских консультантов.
"Врачи" – это истории о людях, которые ежедневно борются за жизнь, лечат не только тела, но и души. Это о силе сопереживания, выносливости и моральном выборе, который приходится делать в самых сложных обстоятельствах.
А пока вы ждете сериал – мы приглашаем вас заглянуть за кулисы. Как снимают операционные сцены? И почему у режиссера были сомнения относительно сотрудничества с женщинами-операторами. Кино 24 собрали топ-7 фактов о создании сериала, который точно не оставит вас равнодушными.
Что известно о закулисье съемок сериала "Врачи"?
Две съемочные группы – более 80 человек на площадке!
Съемки сериала ведутся двумя командами, каждая из которых насчитывает более 40 специалистов: операторы, режиссеры, осветители, гримеры, костюмеры и многие другие.
Женщины за камерой – новое видение кадра
Режиссер Сергей Сотниченко делится опытом сотрудничества с женщинами-операторками, которая стала для него открытием:
Они иначе чувствуют кадр – глубже, тоньше. Я рад, что имел возможность это увидеть на практике.
Сергей Сотниченко / Фото Пресс-служба СТБ
Реальные врачи – в кадре и за кадром
Чтобы операционные сцены выглядели правдоподобно, к съемкам привлекают настоящих медиков. А еще – целая команда медицинских консультантов различных специализаций, включая врача скорой помощи.
Вертикальные истории – новый формат сериала
"Врачи" снят в формате вертикальных историй – каждая серия рассказывает отдельную историю пациента, что позволяет зрителю глубже погрузиться в эмоции героев.
Съемки сериала "Врачи" / Фото Пресс-служба СТБ
Медицинская терминология – настоящий вызов для актеров
Слова типа "гемоторакс" или "анастомоз" – не самые простые для произношения. Актеры признаются, что изучение медицинских терминов – одна из самых сложных частей подготовки.
Эмоциональные сцены – самые сложные для съемки
Режиссер говорит, что самое трудное – передать эмоциональные диалоги между героями так, чтобы зритель не просто смотрел, а проживал каждую сцену вместе с ними.
Съемки сериала "Врачи" / Фото Пресс-служба СТБ
Операционные сцены – техническое мастерство
В отличие от эмоциональных диалогов, сцены операций – это техническая работа, где важна точность, координация и достоверность каждого движения, отмечает режиссер Сергей Сотниченко.