Во время съемок сериала "Закон и порядок" застрелили мужчину: детали трагедии

В США во время съемочного процесса сериала "Закон и порядок: Организованная преступность" убили Джонни Писарро. Он скончался на месте после нескольких выстрелов в лицо и шею.

Инцидент произошел 19 июля около 5 утра в Бруклине. Джонни Писарро был членом съемочной команды.

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Во время съемок сериала "Закон и порядок" застрелили мужчину

Как известно, погибший в начале своей смены сидел в машине за рулем. Убийца подбежал к автомобилю, открыл дверь и несколько раз выстрелил в мужчину.

Это было безумно. Я не слышал спора или еще чего-нибудь. Было тихо, рано утром. Я не знаю, кто мог бы это сделать и почему,

– рассказал другой член съемочной группы.

Проходивший мимо местный 60-летний житель подумал, что думал, что сцена убийства была в сценарии. "Сегодня утром я проснулся и увидел полисменов, – сказал Чуй. – Я думал, что это ложное место преступления".

"Я не думал, что это настоящая трагедия. Я пытался выгуливать собак, увидел запись и подумал: О, это фильм. Но это была настоящая стрельба", – вспоминал местный.

Мотив убийства был непонят, но полисмены заявили, что ничего не исключают, в том числе и то, могло ли оно быть связано со спором о парковке.



Фото с места преступления / New York Post

На улице, где снимали сериал, к фонарному столбу была приклеена открытка, в которой говорилось, что парковку вокруг парка Макголрик на моменты съемок следует прекратить. Кроме того, она призвала жителей жаловаться местным законодателям на то, "как съемка нашего района вытесняет вашу семью".



Открытка по парковке / Фото New York Post

Еще один 65-летний местный житель сказал, что за последние шесть месяцев на улице также снимались передачи CBS TV "Голубая кровь" и "ФБР". "Нас убивают киносъемками", – сказал он.

Некоторые соседи были очень взбешены тем, что не хватает парковки. Съемочные группы занимают так много места и они даже не используют его полностью,

– дополнил он.

Детали трагедии еще уточняют, убийцу пока не нашли, он скрылся с места происшествия. У Джонни Писарро остались жена, две дочери и сын.