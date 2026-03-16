Оскар-2026: все победители и главные триумфаторы церемонии

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе отгремела 98-я церемония вручения премии Оскар. Мероприятие традиционно состоялось в театре "Долби". Ведущим второй год подряд стал американский комик Конан О'Брайен.

Зі сцени однієї з найпрестижніших кінопремій світу звучать імена переможців у всіх номінаціях. В матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто отримав бажану статуетку. Список переможців Оскара-2026: хто став лауреатом премії? "Найкраща актриса другого плану" – Емі Медіган ("Зброя"). "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" – "K-pop: Мисливці на демонів" "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" – "Дівчина, що плаче перлинами" "Найкращий дизайн костюмів" – "Франкенштейн" – костюми: Кейт Гоулі "Найкращий грим та зачіски" – "Франкенштейн" – грим: Майк Гілл, Джордан Самуель, Кліона Ф'юрі "Найкращий кастинг" – "Одна битва за одною" – кастинг-директор Кассандра Кулукундіс


