Как всегда брутальный Стейтем: первые кадры нового фильма Гая Ричи произвели фурор

Совсем скоро в киноэкраны выйдет новое творение невероятного Гая Ричи под названием "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Премьера фильма запланирована на 21 января 2022 года.

Главную роль в шпионском триллере исполнит британский секс-символ Джейсон Стэйтем, а компанию ему составят Обри Пласа, Джош Гарнетт, Хью Грант и другие актеры. Съемки фильма начались осенью 2020 года, и уже меньше чем за 2 месяца его покажут в кинотеатрах.

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Накануне в сети появились первые кадры, где можно увидеть звезд фильма.



Первые кадры фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" / Фото EW



Первые кадры фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" / Фото EW

Сюжет ленты

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В новом фильме Гая Ричи покажут историю голливудской звезды Дэнни Франческа (агента МИ-6), который помогает шпиону Орсону Форчюнгу остановить торговца оружием – миллиардера Грега Симмондса. Главного героя нанимает международная служба разведки "Пять глаз", которая дала задание остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения.

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Первые кадры фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" / Фото EW



Первые кадры фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" / Фото EW

Сценаристом фильма стал Ричи вместе с Айвеном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Съемки "Операции "Фортуна" происходили в турецкой Анталье и Катаре и закончились 20 марта 2021 года. Стоит добавить, что кадры из нового фильма весьма понравились в инстаграме издания, поскольку получи в разы больше одобрений и комментариев, чем в других заметках. Наибольший ажиотаж вызвала у людей актриса Обри Пласа, сыгравшая одну из главных ролей фильма.

Любимец Ричи

Отметим, что Джейсон Стэйтем является любимцем Гая Ричи, ведь он исполнил в главные роли в таких фильмах, как: