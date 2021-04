Гай Ричи готовится к выпуску своего двенадцатого полнометражного фильма – уже в мае на экраны выходит экшн-триллер "Гнев человеческий" с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. Редакция Кино 24 узнала, какие фильмы любит просматривать культовый режиссер Гай Ричи в свободное от работы время.

Своего нового главного персонажа автор "Джентльменов", "Шерлока Холмса" и "Большого куша" описывает как своеобразного антигероя с 70-х, из тех, кого охватывают эмоции, но они не проявляются вербально, из тех, которые имеют цели и не видят препятствий.

К слову Джейсон Стэтхэм будет жаждать правосудия в боевике Гая Ричи "Гнев человеческий": первые фото

"Гнев человеческий" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн

Гай Ричи, будучи сам мастером на грани авторского и мейнстримного, никогда не отрицал свою любовь не только к скромным, зато оригинальным высказываниям, но и к масштабным блокбастерам. А если это и масштабно, и реализовано с собственным почерком, то это по-настоящему сильное кино. Так работает Гай Ричи и так работают его любимые режиссеры. Среди популярных блокбастеров, которые по-настоящему любит британский автор, есть и "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, и "300 спартанцев" Зака ​​Снайдера, и "Суперсемейка" от студии Pixar. Но есть еще десяток фильмов, которые, по мнению Ричи, стоит посмотреть, а если вы уже видели, то пересмотреть еще разок. С его лаконичными объяснениями, конечно.

10 фильмов от Гая Ричи

"Семь самураев"

Год: 1954

Режиссер: Акира Куросава

Оригинальное название: Shichinin no Samurai

"Я люблю этот фильм. "Семь самураев" – один из самых выдающихся фильмов в истории. Думаю, так считают все режиссеры моего поколения, кто смотрел его в юности как один из главных шедевров. Очень жаль, если кто-то пропускает классику Куросавы потому что "1954 -го года" и потому что "черно-белый". Это печально".

"Семь самураев" 1954: смотреть трейлер фильма онлайн

"Хороший, плохой, злой"

Год: 1966

Режиссер: Серджио Леоне

Оригинальное название: The Good, the Bad and the Ugly

"Это все из детства, мы ребятами росли на спагетти-вестернах. И этот фильм – один из самых выдающихся в своем жанре. Все мы хотели иметь предков как у Клинта Иствуда".

"Хороший, плохой, злой" 1996: смотреть трейлер фильма онлайн

К слову Премьеру фильма "Гнев человеческий" Гая Ричи перенесли: новая дата

"Апокалипсис сегодня"

Год: 1979

Режиссер: Френсис Форд Коппола

Оригинальное название: Apocalypse Now

"Можно было бы подумать, что из всех работ Копполы на меня больше всего повлиял "Крестный отец", но это не так. Мои первые работы вышли именно из классического британского гангстерского кино. "Апокалипсис сегодня" для меня – главный фильм Копполы, очень повлиял на все, что я знаю о кино. У этого фильма вообще есть такое свойство – он как бы преследует каждого, кто его понял и полюбил".

"Апокалипсис сегодня" 1979: смотреть трейлер фильма онлайн

"Долгая Страстная пятница"

Год: 1980

Режиссер: Джон Маккензи

Оригинальное название: The Long Good Friday

"Долгая Страстная пятница" – крутое кино, резкое и сильное. С тех фильмов, которые вроде бы и близки жанрово к тому, что делаешь ты сам, но ты понимаешь, что не смог бы снять так же. Классика британского гангстерского кино".

"Долгая Страстная пятница" 1980: смотреть трейлер фильма онлайн

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Год: 1981

Режиссер: Стивен Спилберг

Оригинальное название: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

"Этот фильм вдохновил многих взяться за камеру. Для меня именно первый Индиана – рождение и современного блокбастера, и современного, живого киногероя. Сплошное вдохновение".

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" 1981: смотреть трейлер фильма онлайн

"Экскалибур"

Год: 1981

Режиссер: Джон Бурмен

Оригинальное название: Excalibur

"Я увидел "Экскалибур" Джона Бурмана в 80-х, я был впечатлительным молодым человеком, и это был первый фильм с рыцарями в сверкающих доспехах, который заинтересовал меня. Мне не особо нравился жанр до этого фильма, но картина Бурмана была более чем хороша. А еще в ней появляется агрессия, крик, что соответствовало духу описываемого времени, пока другие фильмы предлагали сказку о джентльменском тихом благородстве".

"Экскалибур" 1981: смотреть трейлер фильма онлайн

"Олдбой"

Год: 2003

Режиссер: Пак Чхан Ук

Оригинальное название: Oldboy

"Очень интересный фильм. И пока многие спорят о содержании, я был в восторге от того, как он снят с технической стороны. Это очень загадочная работа".

"Олдбой" 2003: смотреть трейлер фильма онлайн

"Разборки в стиле Кунг-фу"

Год: 2004

Режиссер: Стивен Чоу

Оригинальное название: Kung Fu Hustle

"Мне очень понравился при первом просмотре. А потом я посмотрел фильм еще раз. И снова те же чувства, то же приятное волнение. О таком мечтают все режиссеры".

"Разборки в стиле Кунг-фу" 2004: смотреть трейлер фильма онлайн

"Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса"

Год: 2007

Режиссер: Эндрю Доминик

Оригинальное название: The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

"У меня есть с десяток друзей, которым я доверяю в творческих вопросах. И у всех их первых десятках лучших фильмов будет вестерн Эндрю Доминика. Я далеко не один такой. Это магия какая-то".

"Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" 2007: смотреть трейлер фильма онлайн

"Ограбление казино" / "Убей их нежно"

Год: 2012

Режиссер: Эндрю Доминик

Оригинальное название: Killing Them Softly

"Конечно, это политическое кино, хоть и развлекательное по-своему тоже. Вот оно – нетипичное политическое кино. Разве часто случаются такие работы?".

"Ограбление казино / Убей их нежно" 2012: смотреть трейлер фильма онлайн