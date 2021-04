Гай Річі готується до випуску свого дванадцятого повнометражного фільму – вже у травні на екрани виходить екшн-трилер "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом в головній ролі. Редакція Кіно 24 дізналась, які фільми обожнює переглядати культовий режисер Гай Річі у вільний від роботи час.

Свого нового головного персонажа автор "Джентльменів", "Шерлока Холмса" і "Великого куша" описує як своєрідного антигероя з 70-х, з тих, кого охоплюють емоції, але вони не виявляються вербально, з тих, що мають мету і не бачать перешкод.

Гай Річі, бувши сам майстром на межі авторського та мейнстримного, ніколи не заперечував свою любов не лише до скромних, зате оригінальних висловлювань, а й до масштабних блокбастерів. А якщо це і масштабно, і реалізовано з власним почерком, то це по-справжньому сильне кіно. Так працює Гай Річі і так працюють його улюблені режисери. Серед популярних блокбастерів, які по-справжньому любить британський автор, є і "Темний лицар" Крістофера Нолана, і "300 спартанців" Зака ​​Снайдера, і "Суперсімейка" від студії Pixar. Але є ще десятка фільмів, які, на думку Річі, варто подивитися, а якщо ви вже бачили, то переглянути ще разок. З його лаконічними поясненнями, звичайно.

10 фільмів від Гая Річі

"Сім самураїв"

Рік: 1954

Режисер: Акіра Куросава

Оригінальна назва: Shichinin no Samurai

"Я люблю цей фільм. "Сім самураїв" – один з найбільш визначних фільмів в історії. Гадаю, так вважають всі режисери мого покоління, хто дивився його в юності як один з головних шедеврів. Дуже шкода, якщо хтось пропускає класику Куросави бо "1954-го року" і тому що "чорно-білий". Це сумно".

"Хороший, поганий, злий"

Рік: 1966

Режисер: Серджіо Леоне

Оригінальна назва: The Good, the Bad and the Ugly

"Це все з дитинства, ми хлопцями росли на спагетті-вестернах. І цей фільм – один з найвизначніших у своєму жанрі. Всі ми хотіли мати пращурів як у Клінта Іствуда".

"Апокаліпсис сьогодні"

Рік: 1979

Режисер: Френсіс Форд Коппола

Оригінальна назва: Apocalypse Now

"Можна було б подумати, що з усіх робіт Копполи на мене найбільше вплинув "Хрещений батько", але це не так. Мої перші роботи вийшли саме з класичного британського гангстерського кіно. "Апокаліпсис сьогодні" для мене – головний фільм Копполи, дуже вплинув на все, що я знаю про кіно. У цього фільму взагалі є така властивість – він ніби переслідує кожного, хто його зрозумів та полюбив".

"Довга Страсна п'ятниця"

Рік: 1980

Режисер: Джон Маккензі

Оригінальна назва: The Long Good Friday

"Довга Страсна п'ятниця" – круте кіно, різке і сильне. З тих фільмів, які начебто і близькі жанрово до того, що робиш ти сам, але ти розумієш, що не зміг би зняти так саме. Класика британського гангстерського кіно".

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"

Рік: 1981

Режисер: Стівен Спілберг

Оригінальна назва: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

"Цей фільм надихнув багатьох взятися за камеру. Для мене саме перший Індіана – народження і сучасного блокбастера, і сучасного, живого кіногероя. Суцільне натхнення".

"Екскалібур"

Рік: 1981

Режисер: Джон Бурмен

Оригінальна назва: Excalibur

"Я побачив "Екскалібур" Джона Бурмана в 80-х, я був вразливим молодим чоловіком, і це був перший фільм з лицарями в блискучих обладунках, який зацікавив мене. Мені не особливо подобався жанр до цього фільму, але картина Бурмана була більш ніж хороша. А ще в ній з'являється агресія, крик, що відповідало духу описуваного часу, поки інші фільми пропонували казку про джентльменську тиху шляхетність".

"Олдбой"

Рік: 2003

Режисер: Пак Чхан Ук

Оригінальна назва: Oldboy

"Дуже цікавий фільм. І поки багато хто сперечається про зміст, я був в захваті від того, як він знятий з технічного боку. Це дуже загадкова робота".

"Розборки в стилі Кунг-фу"

Рік: 2004

Режисер: Стівен Чоу

Оригінальна назва: Kung Fu Hustle

"Мені дуже сподобався при першому перегляді. А потім я подивився фільм ще раз. І знову ті ж відчуття, те ж приємне хвилювання. Про таке мріють всі режисери".

"Як боягузливий Роберт Форд вбив Джесі Джеймса"

Рік: 2007

Режисер: Ендрю Домінік

Оригінальна назва: The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

"У мене є з десяток друзів, яким я довіряю у творчих питаннях. І у всіх їхніх перших десятках найкращих фільмів буде вестерн Ендрю Домініка. Я далеко не один такий. Це магія якась".

"Пограбування казино" / "Убий їх ніжно"

Рік: 2012

Режисер: Ендрю Домінік

Оригінальна назва: Killing Them Softly

"Звичайно, це політичне кіно, хоч і розважальне по-своєму теж. Ось воно – нетипове політичне кіно. Хіба часто трапляються такі роботи?".

