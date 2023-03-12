Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Повелитель колец: Возвращение короля", который набрал 101 награду, но ему не хватает победы от Гильдии сценаристов (тогда награда за лучший адаптированный сценарий перепала "Американскому величию"). Однако это было еще 20 лет назад. Чем особенная картина "Всё везде и сразу" и почему ее стоит посмотреть - рассказываем в материале 24 Канала.

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"Всё везде и сразу" – сюжет и отзывы

Фильм собрал 95% положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes. на Metacritic средняя оценка составляет 81 из 100. Критики отметили актерскую игру персонажей и сюжет. Как писал Брайан Лоури для CNN, "трейлеры готовили к постоянному действию, но зрители должны смириться с неторопливым темпом в начале. Но когда сюжет разгоняется, его настоящий триумф заключается в монтаже и актерской игре, которая должна переключаться от нормальности к абсурду".

По мнению Таши Робинсон из Polygon, поразительная хореография и откровенная бессмыслица ощущаются столь же революционно, как когда-то бои Джеки Чана или Ву-Пин Юэна. "Увлекательная деконструктивная философия вселенной в фильме выглядит так же амбициозно и радикально, как и гностическое отношение к реальности в "Матрице". Но "Всё везде и сразу" имеет ощущение игры и юмора, отсутствует в "Матрице", что делает его философию проще для восприятие: "Как и все проекты Квана и Шайнерта, "Всё везде и сразу" отличается как своими большими амбициями, так и своей подрывной бесцеремонностью. Никто больше не снимет подобные фильмы. Возможно, никто другой даже не хотел бы.

Как о ленте отзываются в сети

"После некоторого опыта в азиатском феврале трэши "Всё везде и сразу" воспринимается как достаточно спокойная семейная комедия, которой она и есть. Моменты с камешками шикарные, отсылки к Джеки Чану – шик, вопросов нет";

"Меня больше прет от диаметрально противоположных впечатлений зрителей. Этот фильм нужно было снимать только для этого";

"Отлично безумная, на первый взгляд, эта изобретательная феерия от режиссерской команды Дэниелс (Дениел Кван и Дэниел Шейнерт) имеет глубокий слой семейных чувств и заслуженный эмоциональный заряд в конце";

"Это абсурдно, дико и великолепно, и, вероятно, заставит вас плакать";

"Борьба между добром и злом, правильным и неправильным, социальными границами, ментальными представлениями и т.п.; будет происходить среди стиральных машин и калькуляторов".

Главную роль в фильме исполнила Мишель Ео – звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты", "Леди", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, притаившийся дракон", "Завтра не умрет никогда". Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Ножи наголо", "Чумовая пятница", "Правдивая ложь").

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер

Сценаристы и режиссеры "Всё везде и сразу" Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, работающие под псевдонимом "Дениелы", прославились в 2016 году благодаря культовой картине "Человек – швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано.

Фантастическая комедия получила немало наград, среди которых:

премии за лучший оригинальный сценарий от Гильдии сценаристов США (WGA) и лучший монтаж в комедийном фильме от Гильдии режиссеров монтажа США (ACE Eddie Awards);

отличия гильдий продюсеров, актеров, режиссеров, художников-постановщиков, дизайнеров костюмов, гримеров и парикмахеров;

Золотой глобус за лучшую женскую и мужскую роль;

премия BAFTA за лучший монтаж и т.д.

На Оскар-2023 фильм получил 10 номинаций :

"Самый лучший фильм";

"Лучшая режиссерская работа";

"Лучшая женская роль";

"Лучшая мужская роль второго плана";

"Лучшая женская роль второго плана";

"Лучший оригинальный сценарий";

"Лучшая музыка к фильму";

"Лучшая песня к фильму";

"Лучший монтаж";

"Лучший дизайн костюмов".

У "Всё везде и сразу" есть хорошие шансы взять Оскар за лучший фильм года, – сказал исполнительный продюсер Общественного Лукьян Галкин и продолжил: "The New York Times вполне метко окрестил ленту "воротом жанровой анархии" – по часу просмотра есть риск даже за это малопонятное определение хвататься как за спасительное в поисках ответа на вопрос: "А что, собственно, происходит?".

Прямая трансляция Оскара можно посмотреть на Общественное Культура 13 марта с 02:00 до 05:00.

В украинский прокат "Всё везде и сразу" выйдет 16 марта 2023 года.